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Сі Цзіньпін: Китай хоче працювати з Францією для "врегулювання кризи" в Україні

Лідер Китаю перебуває із візитом у Франції.

Сі Цзіньпін: Китай хоче працювати з Францією для "врегулювання кризи" в Україні
Голова КНР Сі Цзіньпін із візитом у Франції
Фото: EPA/UPG

Лідер Китаю Сі Цзіньпін, який сьогодні прибув до Франції, заявив, що його країна хоче "працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством" для завершення війни в Україні, яке він назвав "врегулюванням кризи".

Про це він написав у своїй статті у французькій газеті Le Figaro, зазначає "Українська правда".

За словами Сі Цзіньпіна, він приїхав до Франції з "трьома посланнями", якими хоче поділитися з президентом Франції Еммануелем Макроном під час цього дводенного державного візиту.  Цей візит є першою офіційною поїздкою голови КНР до Європи з 2019 року.

Зокрема, головними питаннями є торговельні та дипломатичні відносини між двома країнами, але також і пошук шляхів вирішення війни в Україні.

Як йдеться у матеріалі, Сі Цзіньпін розуміє, що стоїть на кону для європейців в "українській кризі", і відданий низці норм, що регулюють міжнародні відносини. Серед них – "взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності, взаємний ненапад, взаємне невтручання у внутрішні справи, рівність і взаємна вигода, мирне співіснування".

За словами очільника КНР, його країна  "вірно застосовує ці принципи" і за понад 70 років він ніколи не починав війни і не окупував жодного сантиметра чужої землі.

Крім того, лідер Китаю також заявив про "конструктивну роль" в російсько-українській війні. Він зазначив, що Китай не спричинив "цю кризу", він не є її стороною або учасником. Проте висловив сподівання, що "мир і стабільність швидко повернуться до Європи".

Він заявив, що хоче "працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством" для "врегулювання кризи" в Україні.

  • Крім Франції, Сі Цзіньпін планує відвідати Угорщину та Сербію. Однією з причин візиту лідера КНР до Європи є рішення Італії вийти з масштабної китайської програми “Новий шовковий шлях”.
  • Також Путін заявив, що відвідає Китай у травні. Його візит до КНР може стати першою закордонною поїздкою після того, як він продовжив своє правління ще на шість років
  • Тим часом у США вважають, що Китай не може одночасно “шукати шляхи припинення війни в Україні та покращувати відносини з Європою” і “постачати зброю Росії”. 
  • У НАТО закликали Китай перестати підтримувати Росію, якщо КНР хоче налагодити добрі стосунки з Заходом.
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