Сікорський про саміт НАТО: надіюся, ми окреслимо кроки для зміцнення безпеки України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що на липневому саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, союзники окреслять плани зі зміцнення безпеки України та її інтеграції в Альянс.
Про це він сказав в інтерв’ю RMF24.
"Я сподіваюся, що ми окреслимо практичні кроки для зміцнення безпеки України, щоб через кілька років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інституцій» , – зазначив Сікорський.
Проте, на його думку, "немає підстав створювати нереалістичні очікування, які не вийде реалізувати".
"Оборонні бюджети у Європі зростають, і Польща, як вам відомо, лідер у цьому питанні. Вони (витрати на оборону – ред.) мають зростати, тому що Росія атакувала наших сусідів і погрожує нам", – заявив очільник польської дипломатії.
Він нагадав, що НАТО є найпотужнішим альянсом в історії світу, якому одного разу вже вдалося виграти у протистоянні з Росією.
Також Сікорський знову повторив свою ідею "закінчення війни за 5 хвилин дзвінком Путіна до Шойгу".
"Це агресивна колоніальна війна. І вона скінчиться, коли агресор дійде висновку, що жертви не вартують можливих здобутків. Але поки що агресор не дійшов такого висновку", – додав глава МЗС Польщі.
- Сікорський вже говорив про необхідність посилення оборони. За його словами, напад Росії на НАТО завершився би поразкою Москви, але військовий блок має посилити свою оборону.
- Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна стане членом Альянсу, як тільки настане відповідний момент. Однак він не вірить, що це відбудеться в липні.
- Однак Генсек зазначив, що організація Північноатлантичного договору дедалі більше інтегрує Україну у свою структуру й освітні програми.
- На думку Зеленського, Україна стане членом НАТО після перемоги у війні з РФ. Також він заявив, що війна з РФ йде, серед іншого, бо Україну раніше не прийняли до Альянсу.