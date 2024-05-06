Сікорський про саміт НАТО: надіюся, ми окреслимо кроки для зміцнення безпеки України

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що на липневому саміті НАТО, який відбудеться у Вашингтоні, союзники окреслять плани зі зміцнення безпеки України та її інтеграції в Альянс.

Про це він сказав в інтерв’ю RMF24.

"Я сподіваюся, що ми окреслимо практичні кроки для зміцнення безпеки України, щоб через кілька років Україна змогла приєднатися до євроатлантичних інституцій» , – зазначив Сікорський.

Проте, на його думку, "немає підстав створювати нереалістичні очікування, які не вийде реалізувати".

"Оборонні бюджети у Європі зростають, і Польща, як вам відомо, лідер у цьому питанні. Вони (витрати на оборону – ред.) мають зростати, тому що Росія атакувала наших сусідів і погрожує нам", – заявив очільник польської дипломатії.

Він нагадав, що НАТО є найпотужнішим альянсом в історії світу, якому одного разу вже вдалося виграти у протистоянні з Росією.

Також Сікорський знову повторив свою ідею "закінчення війни за 5 хвилин дзвінком Путіна до Шойгу".

"Це агресивна колоніальна війна. І вона скінчиться, коли агресор дійде висновку, що жертви не вартують можливих здобутків. Але поки що агресор не дійшов такого висновку", – додав глава МЗС Польщі.