У колишній ставці Гітлера “Вовче лігво” виявили людські останки

Кому належать скелети, виявлені у "Вовчому лігві", і чому у них не вистачає кінцівок, поки залишається загадкою. Прокуратура Польщі розпочала розслідування.

Головна ставка Гітлера "Вовче лігво" ("Wolfsschanze") на території Східної Пруссії, яка після 1945 року відійшла до Польщі, досі є страшним, похмурим місцем, пише DW. У роки Другої світової війни "Вовче лігво" займало територію майже 250 гектарів. Поряд з головною ставкою верховного командування вермахту розташовувалися пов'язані системою бункерів штаб-квартири рейхсфюрера СС Генріха Гіммлера, найближчого посібника Гітлера Германа Герінга, філія рейхсканцелярії.

Саме тут у липні 1944 року було скоєно невдалий замах на Гітлера, а в січні 1945 року сапери вермахту перед самим відступом підірвали бетонні бункери, товщина яких сягала восьми метрів.

Сьогодні "Вовче лігво", що знаходиться в гущавині лісу і оточене болотами та озерами, складається з величезних, вкритих мохом бункерів та залишків будівель, і щороку приваблює сотні тисяч шукачів пригод. Ентузіасти з польського фонду Fundacja Latebra та німецького історико-археологічного журналу Relikte der Geschichte вже кілька років обстежують територію "Вовчого лігва". Наприкінці квітня стало відомо про страшну знахідку, виявлену ними ще в лютому: у руїнах будинку Герінга було знайдено скелети кількох людей, у тому числі новонародженої дитини.

Експерти-криміналісти, які прибули на місце, знайшли ще один скелет, потім - ще один. Усього було знайдено останки п'яти осіб: швидше за все, двох чоловіків, жінки, дитини 7-10 років і немовляти. Цілком можливо, що це члени однієї сім'ї. При розкопках не було виявлено жодних деталей одягу, взуття, прикрас чи інших особистих речей. Можливо, тіла були поховані вже голими. Дослідники також констатували, що у всіх скелетів були відсутні кінцівки.

Після фотодокументації кістки було передано польським слідчим та судмедекспертам.

Польська прокуратура розпочала розслідування, проте офіційно озвучених версій поки що немає. Насамперед належить з'ясувати, чи йдеться про масове вбивство і чи має воно якесь відношення до нацистів. Учасники групи, які зробили страшну знахідку, висунули ще кілька припущень. Одне з них - під будинком Герінга поховано стародавні останки, які просто не помітили під час будівництва.

Не на користь цієї версії говорять два факти: поверх поховання проходять каналізаційні труби, і під час їхнього прокладання робітники не могли б не побачити людські останки. Крім того, скелети знаходяться на глибині лише близько 20 сантиметрів, що недостатньо для класичного поховання.

Зрештою, не виключено, що тіла були поховані вже після закінчення Другої світової війни - люди, чиї останки були виявлені, могли стати жертвами масового вбивства, яке не стосувалося нацистів. Точніша відповідь буде відома після завершення розслідування.