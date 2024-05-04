Республіканці у Сенаті закликають Грін відмовитися від спроби відправити Джонсона у відставку

Вони вважають, що Конгрес має важливіші справи перед виборами.

Республіканці в Сенаті закликають членкиню Конгресу Марджорі Тейлор Грін відмовитися від її спроби усунути спікера Палати представників Майка Джонсона, пише The Hill.

Вони заявляють, що це марна трата часу, а Конгрес має важливіші пріоритети перед президентськими виборами в листопаді.

Грін запропонувала відставку місяць тому на знак протесту проти того, як спікер вирішує питання допомоги Україні та державних витрат. 1 травня вона заявила, що планує ініціювати голосування за відставку Джонсона наступного тижня. Однак лише двоє республіканців у Палаті представників публічно підтримали її. Конгресвумен більше не знаходить підтримки серед консерваторів Сенату, багато з яких вважають, що заміна Джонсона зараз була б політичною помилкою.

“Це жахлива ідея. Немає більш консервативної людини, яку можна було б обрати спікером, ніж Майк Джонсон”, ‒ сказав сенатор Роджер Маршал.

Сам Джонсон нещодавно заявив, що не вважає Грін серйозним законодавцем, а республіканці роблять правильні речі.