В Росії провели "інавгурацію" Путіна. Тепер він зможе правити росіянами щонайменше шість років
В Росії провели "інавгурацію" Путіна. Тепер він зможе правити росіянами щонайменше шість років
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
ГоловнаСвіт

Шотландія отримала нового першого міністра

Джона Свінні підтримала більшість у парламенті країни, що входить до Сполученого Королівства.

Шотландія отримала нового першого міністра
Джон Свінні
Фото: EPA/UPG

Лідер Шотландської національної партії Джон Свінні здобув підтримку парламенту, потрібну для призначення на посаду першого міністра. Він стане сьомим очільником уряду з того часу, як Шотландія отримала розширені повноваження від влади Сполученого Королівства.

Як повідомляє BBC, кандидатуру Свінні підтримали 64 парламентарі, семеро членів партії "зелених", яка раніше перебувала у коаліції, утрималися. Таким чином 60-річний політик отримав необхідну йому більшість. 

Призначення Свінні першим міністром має затвердити король Чарльз ІІІ, а вже у середу відбудеться складання ним присяги.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у соцмережах привітав колегу з обранням на посаду та заявив, що чекає на "конструктивну спільну роботу" над тими питаннями, які "по-справжньому турбують людей - робочі місця та якісне надання громадських послуг". 

  • Джон Свінні змінить на посаді першого міністра Хумзу Юсафа, який добровільно подав у відставку.
  • Шотландія має власний парламент та уряд, проте підпорядковується центральним органам влади у Лондоні.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies