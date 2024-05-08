Шотландія отримала нового першого міністра

Джона Свінні підтримала більшість у парламенті країни, що входить до Сполученого Королівства.

Лідер Шотландської національної партії Джон Свінні здобув підтримку парламенту, потрібну для призначення на посаду першого міністра. Він стане сьомим очільником уряду з того часу, як Шотландія отримала розширені повноваження від влади Сполученого Королівства.

Як повідомляє BBC, кандидатуру Свінні підтримали 64 парламентарі, семеро членів партії "зелених", яка раніше перебувала у коаліції, утрималися. Таким чином 60-річний політик отримав необхідну йому більшість.

Призначення Свінні першим міністром має затвердити король Чарльз ІІІ, а вже у середу відбудеться складання ним присяги.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак у соцмережах привітав колегу з обранням на посаду та заявив, що чекає на "конструктивну спільну роботу" над тими питаннями, які "по-справжньому турбують людей - робочі місця та якісне надання громадських послуг".