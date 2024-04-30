Голова уряду Шотландії пішов з посади за власним бажанням

Хумза Юсаф не став чекати на голосування за вотум недовіри у парламенті.

Перший міністр Шотландії Хумза Юсаф оголосив про свою відставку. Після розвалу коаліції між Шотландською національною партією та "зеленими" голова уряду не став чекати на голосування щодо вомуту недовіри у парламенті і сам добровільно залишив посаду.

Як пише The Guardian, Юсаф "провів вихідні у роздумах, що буде краще для партії, уряду та країни, та дійшов висновку, що подолати політичний розкол можна лише з кимось іншим на чолі". Такими словами він звернувся до нації в своїй останній промові з резиденції першого міністра.

Наступником Юсафа на цій посаді, найімовірніше, стане колишній заступник Ніколи Стерджен, яка очолювала уряд до лютого 2023 року. Джон Свінні вже заявив, що розмірковує над пропозицією, з якою до нього звернулися "багато, багато колег". Британські букмекери вже припинили приймати ставки на кандидатуру нового першого міністра.