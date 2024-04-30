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Голова уряду Шотландії пішов з посади за власним бажанням

Хумза Юсаф не став чекати на голосування за вотум недовіри у парламенті.

Голова уряду Шотландії пішов з посади за власним бажанням
Хумза Юсаф оголошує про відставку
Фото: EPA

Перший міністр Шотландії Хумза Юсаф оголосив про свою відставку. Після розвалу коаліції між Шотландською національною партією та "зеленими" голова уряду не став чекати на голосування щодо вомуту недовіри у парламенті і сам добровільно залишив посаду.

Як пише The Guardian, Юсаф "провів вихідні у роздумах, що буде краще для партії, уряду та країни, та дійшов висновку, що подолати політичний розкол можна лише з кимось іншим на чолі". Такими словами він звернувся до нації в своїй останній промові з резиденції першого міністра.

Наступником Юсафа на цій посаді, найімовірніше, стане колишній заступник Ніколи Стерджен, яка очолювала уряд до лютого 2023 року. Джон Свінні вже заявив, що розмірковує над пропозицією, з якою до нього звернулися "багато, багато колег". Британські букмекери вже припинили приймати ставки на кандидатуру нового першого міністра.

  • Хумза Юсаф розірвав коаліційну угоду, відмовившись від екологічних ініціатив "зелених".
  • Він був першим в історії Шотландії головою уряду-мусульманином з етнічної меншини.
  • Шотландія має свій окремий від спільного для Сполученого Королівства парламент та уряд, який має обмежені повноваження.
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