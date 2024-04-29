​Фіцо висміяв ініціативу словаків, під час якої зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України

Він заявив, що ці гроші є "краплею у морі", і в Україні нічого не зміниться.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що збір словаками коштів на боєприпаси для України є символічним жестом і висміяв його, назвавши "краплею в морі".

Про це пише Європейська правда.

Зокрема, Фіцо вжив фразу "prd do Stromovky", яку українською можна передати словосполученням "крапля в морі".

Словацький прем’єр сказав, що ніщо не заважає людям робити зі своїми грошима те, що вони хочуть, але нагадав про виділені для України від США 60 мільярдів доларів та десятки мільярдів євро від Євросоюзу.

"В Україні нічого не зміниться, і через рік-два буде те ж саме. Всі гроші будуть витрачені, можливо, частину вкрадуть, але в Україні нічого не зміниться, і ми будемо там, де є", – заявив він.

Також додав, що в Словаччині краще збирати для онкохворих, ніж для куль і бомб.

За словами Фіцо, збір для України є зусиллями, спрямованими на те, щоб зробити "якусь противагу уряду", який відмовляється постачати Україні зброю.

У ініціативі вважають таку заяву Фіцо образою.

"Водночас ми сприймаємо це як отруйний меседж чеській стороні, що тим гірше, оскільки прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала та міністр оборони Яна Чернохова висловили рішучу та чітку підтримку ініціативи", – зазначили організатори і нагадали, що їхньою основною метою є символічне приєднання Словаччини до чеської ініціативи, що й було досягнуто. "Ми показали, що Словаччина не є ані боягузливою, ані невдячною, і якщо не уряд, то громадянське суспільство може дати зрозуміти, що воно знає, де знаходиться північ", – додає ініціатива.

За словами співорганізаторки кампанії Зузани Іжакової, збір буде безстроковим, а отримані кошти підуть на чеську програму з купівлі боєприпасів, перші поставки за якою в Україну очікуються в червні.

Станом на 19.00 29 квітня словакам вже вдалося зібрати 4 002 655 євро.

Спершу активісти планували зібрати 250 тисяч євро і приєднатися до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для Києва попри рішення уряду Роберта Фіцо не надавати військову допомогу нашій державі. Згодом цифра зросла до мільйона євро.

Збір коштів стартував 16 квітня.