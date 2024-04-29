Комітет парламенту Грузії підтримав у другому читанні законопроєкт про "іноагентів"

Тбілісі, Грузія, протест проти закону про "іноагентів", 16 квітня 2024

Сьогодні, 29 квітня, після 10-годинного обговорення комітет парламенту Грузії з юридичних питань підтримав у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.

Про це пише "Эхо Кавказа".

Під час обговорення голова комітету Анрі Оханашвілі кілька разів вимикав мікрофони опозиційним депутатам, роблячи їм попередження, а потім випроваджував їх із зали засідання.

Загалом Анрі Оханашвілі вилучив із зали 14 опозиційних депутатів.

Документ винесуть на пленарне засідання парламенту у вівторок, 30 квітня.

Затвердити законопроект у остаточному, третьому читанні "Грузинська мрія" може у середині травня. Президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що накладе на закон вето, проте правляча партія зможе його подолати.