Комітет парламенту Грузії підтримав у другому читанні законопроєкт про "іноагентів"

Сьогодні, 29 квітня, після 10-годинного обговорення комітет парламенту Грузії з юридичних питань підтримав у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав протести у країні.
Про це пише "Эхо Кавказа".
Під час обговорення голова комітету Анрі Оханашвілі кілька разів вимикав мікрофони опозиційним депутатам, роблячи їм попередження, а потім випроваджував їх із зали засідання.
Загалом Анрі Оханашвілі вилучив із зали 14 опозиційних депутатів.
Документ винесуть на пленарне засідання парламенту у вівторок, 30 квітня.
Затвердити законопроект у остаточному, третьому читанні "Грузинська мрія" може у середині травня. Президентка країни Саломе Зурабішвілі пообіцяла, що накладе на закон вето, проте правляча партія зможе його подолати.
- Вчора, 28 квітня ввечері у Тбілісі під час багатотисячної акції проти закону "Про прозорість іноземного впливу", який загрожує західному курсу та євроінтеграції Грузії, сталася сутичка з поліцією.
- Закон, проти якого протестують у Грузії, вимагає від грузинських організацій, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”. За порушення законодавчої норми їм загрожує штраф. Критики порівняли його із законом, який російський диктатор Володимир Путін використовує для придушення інакомислення вже понад 10 років.
- 7 квітня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який викликав масові протести в країні. Документ підтримали 83 депутати, проти не голосував ніхто.
- У ЄС заявили, що закон про "іноагентів" може загальмувати вступ Грузії до Євросоюзу.