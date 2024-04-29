Таджикистан вручив ноту послу Росії: скаржиться на негативне ставлення до його громадян і порушення прав

МЗС Таджикистану вручив російському послу ноту з констатацією негативного ставлення до своїх громадян у Росії та порушення їхніх прав і свобод, пишуть "Новости Казахстана".

У ноті зазначили, що подібні дії стосується саме громадян Таджикистану, що не є поєднуваним з "духом і традиціями" таджицько-російських відносин. Близько 900 громадян Таджикистану вчора застрягли в московських аеропортах через посилені перевірки.

В МЗС казали, що цих людей не забезпечили базовими потребами, як харчуванням і санітарними умовами. При цьому близько 300 людей Росія зібралася вносити до так званого списку на видворення.