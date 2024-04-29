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Таджикистан вручив ноту послу Росії: скаржиться на негативне ставлення до його громадян і порушення прав

Вчора в московських аеропортах утримували понад 900 громадян Таджикистану.

Таджикистан вручив ноту послу Росії: скаржиться на негативне ставлення до його громадян і порушення прав
Фото: khovar.tj

МЗС Таджикистану вручив російському послу ноту з констатацією негативного ставлення до своїх громадян у Росії та порушення їхніх прав і свобод, пишуть "Новости Казахстана".

У ноті зазначили, що подібні дії стосується саме громадян Таджикистану, що не є поєднуваним з "духом і традиціями" таджицько-російських відносин. Близько 900 громадян Таджикистану вчора застрягли в московських аеропортах через посилені перевірки.

В МЗС казали, що цих людей не забезпечили базовими потребами, як харчуванням і санітарними умовами. При цьому близько 300 людей Росія зібралася вносити до так званого списку на видворення. 

  • Таджикистан протягом повномасштабної війни в Україні залишися в орбіті впливу Росії, а його лідер торік літав до Москви на травневий парад. Крім того, є дані, що територію Таджикистану використовували в російських воєнних цілях.
  • Після теракту в підмосков'ї російські силовики назвали винними в злочинах громадян Таджкистану, після чого в Росії посилили перевірки власників таджицьких паспортів.
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