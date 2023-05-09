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"Аморальний та недружній крок щодо України": в МЗС прокоментували участь лідерів інших країн у "параді" в Москві

У ніч перед "парадом" Росія випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 - по Києву

"Аморальний та недружній крок щодо України": в МЗС прокоментували участь лідерів інших країн у "параді" в Москві
МЗС України
Фото: Вікіпедія

У Міністерстві закордонних справ звернули увагу на участь в "паразі" на Червоній площі в Москві прем'єр-міністра Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану.

Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що під час заходу президент РФ Володимир Путін, який розшукується міжнародним правосуддям за скоєння воєнних злочинів, виправдовував вбивства українців, знищення українських міст та сіл, викрадення українських дітей та репресії проти мешканців захоплених українських територій.

Крім того, в ніч перед "парадом" Росія випустила по Україні 25 крилатих ракет, зокрема 15 - по Києву. А учасникам продемонстрована російська військова техніка, яка бере участь у війні проти України.

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"Розглядаємо участь лідерів зазначених іноземних держав в публічному заході поряд із воєнним злочинцем, який хизується розв'язанням війни в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, як аморальний та недружній крок щодо України, вияв зневаги до українського народу, який бореться за своє виживання та свободу", - наголосив Ніколенко.

Він додав, що народи Центральної Азії та Кавказу внесли неоціненний вклад в перемогу над нацизмом 78 років тому.

"Вони не заслуговують на долю бути використаними зараз Кремлем для участі в фальшивому дійстві, яке не має нічого спільного із подвигом переможців над нацизмом", - сказав Ніколенко.

Зазначимо, що окрім лідерів Вірменії, президентів Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, на парад до Путіна також приїхав Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни вважають, що Путін намагається використати московський парад 9 травня, щоб продемонструвати постійний вплив РФ в Центральній Азії

Тим часом окупанти вербують на війну мігрантів із Центральної Азії, пропонуючи бонус та високі зарплати. Їх відправляють на українську лінію фронту, де рівень втрат надзвичайно високий.

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