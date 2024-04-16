Президент Чехії заявив, що ініціатива із закупівлі боєприпасів набирає обертів

Президент Чехії Петр Павел заявив, що чеська ініціатива із закупівлі боєприпасів для України, набирає обертів, передають Ceske Noviny.
Наразі до неї приєдналися 20 держав. За словами глави чеського уряду Петера Фіали, Чехія уклала контракт на 180 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів і працює над забезпеченням ще 300 тисяч одиниць.
Павел додав, що робота з пошуку грошей і партнерів для реалізації ініціативи триває.
"Я думаю, що це відображення того факту, що всі знають про певний борг щодо обіцяної підтримки України, коли Євросоюз обіцяв надати мільйон одиниць до березня цього року. На жаль, цього не сталося", - сказав президент Чехії.
Павел зазначив, що коли союзники не збираються допустити поразки Києва, бо це, "звичайно, не в наших інтересах, то добре, що створюються такі ініціативи, як наша, які намагаються отримати боєприпаси та необхідне обладнання для України, де б воно не було".
Вартість 800 тисяч боєприпасів становитиме, за словами чеського урядового уповноваженого з питань повоєнної реконструкції України Томаша Копечни, приблизно три мільярди доларів.
Чеська ініціатива закупівлі снарядів для України
- На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
- Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
- Стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
- Ряд країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає. Також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.