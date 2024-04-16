Протягом минулої доби польські фермери не пропустили жодної вантажівки у Польщу

Польські протестувальники не пропустили жодної вантажівки в бік Польщі через пункти пропуску "Ягдин", "Рава-Руська" і "Угринів" за минулу добу. Станом на ранок сьогодні на цих трьох заблокованих пунктах в чергах на території Польщі загалом перебувало близько 600 вантажівок.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише Укрінформ.
За його словами, в Україну теж пропускають мало фур. Зокрема, через "Угринів" фермери не вистили жодної вантажівки із Польщі. Через "Ягодин" протестувальники пропускають на виїзд дуже малу кількість автівок за добу. За минулий день таких було 70 при тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями, який спроможний пропускати близько 1400 вантажівок в обох напрямках.
Також у ДПСУ уточнили, що легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.
Крім того, зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску "Краківець" 900, та "Шегині" 450 автомобілів. Однак по цих напрямках відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України так і на в’їзд відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.
- З 9 лютого 2024 року біля кордону з Україною тривають акції протесту польських фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
- Також 5 квітня у пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» частково відновили пропуск вантажних транспортних засобів.
- Перед тим навпроти пункту пропуску "Угринів-Долгобичув" протестувальники знову почали блокувати рух вантажного транспорту.