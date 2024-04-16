У Сіднеї підліток напав з ножем у церкві на єпископа, священника та парафіян

Поліція в Австралії оголосила напад підлітка з ножем у сіднейській церкві релігійно вмотивованим “терористичним актом”, повідомляє BBC.

16-річний хлопець напав на єпископа, священника і парафіян під час меси в церкві Ассірійського Христа Доброго Пастиря. Його затримали.

За даними поліції, щонайменше чотири особи отримали травми, які “не є небезпечними для життя”. Нападник, віросповідання якого не називають, також постраждав.

Інцидент був зафіксований у прямому ефірі церкви, спровокувавши заворушення у передмісті Уейклі.

Австралійська поліція визначає терористичні злочини як ідеологічно вмотивовані. Водночас розслідування ще триває.

Після нападу прем'єр-міністр Ентоні Альбанезе скликав екстрену нараду агенцій національної безпеки, назвавши його “тривожним”.