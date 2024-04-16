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Палата громад британського парламенту знову відхилила зміни до законопроєкту про депортацію у Руанду

Законопроєкт є центральним в обіцянці прем'єра Ріші Сунака зменшити кількість шукачів притулку, які прибувають у країну на човнах через протоку Ла-Манш.

Палата громад британського парламенту знову відхилила зміни до законопроєкту про депортацію у Руанду

Палата громад британського парламенту відхилила зміни, внесені Палатою лордів до суперечливого законопроєкту прем’єр-міністра Ріші Сунака про оголошення Руанди безпечним місцем для депортованих шукачів притулку, повідомляє Bloomberg.

Законопроєкт таким чином повернуть до верхньої палати законодавчого органу Сполученого Королівства.

“Законодавство є центральним у обіцянці Сунака “зупинити човни”, у той час як він стикається з тиском правої Консервативної партії, щоб зменшити міграцію шукачів притулку через Ла-Манш із Франції напередодні загальних виборів, які очікуються пізніше цього року”, − зазначає видання.

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Визначивши в законі, що Руанда є безпечним місцем для надсилання мігрантів, Сунак сподівається обійти минулорічне рішення Верховного суду, яке це заперечує.

Адміністрація Сунака неодноразово обіцяла, що перший рейс з депортаваними до Руанди вирушить до кінця весни.

На початку цього року лорди прийняли 10 поправок до законопроєкту Сунака, включно з положенням про відновлення можливості судів і офіційних осіб вирішувати, чи є Руанда “безпечною” країною в окремих випадках, а також про запобігання депортації дітей без супроводу, яких помилково визначили, як дорослих. 

Інші зміни мали на меті змусити міністра внутрішніх справ забезпечити прозорість щодо кількості мігрантів, які будуть відправлені до Руанди, і розкладу відправлення. Також йшлося про запобігання тому, що депортовані стануть жертвами торгівлі людьми чи потраплять у сучасне рабство.

  • Правозахисний парламентський спільний комітет вважає, що законопроєкт британського уряду щодо Руанди, який називає цю африканську країну безпечним місцем для депортації людей, принципово несумісний із зобов’язаннями Лондона щодо прав людини.
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