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ГУР: у РФ по регіонах курсують агітпоїзди, що прославляють військову службу

У Росії намагаються не допустити зрив весняного призову в армію.

ГУР: у РФ по регіонах курсують агітпоїзди, що прославляють військову службу
Фото ілюстративне
Фото: vgolos.ua

У Росії падають обсяги весняного призову, тому влада намагається виконати план  та закликає йти до армії за допомогою агітпотягів, які курсують регіонами.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Представникам російського режиму у регіонах кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій", – зазначили у ГУР.

У розвідці уточнили, що активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

Для агітації серед іншого залучають російську залізницю — вагони  пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу,  російську зброю та техніку.

"Тож путінська росія фактично копіює методи більшовицького  агітпропу сторічної давнини з його "агітпоїздами", – додали у ГУР.

Нещодавно стало відомо, що росіяни готуються наповнювати свої штурмові загони чоловіками з тимчасово окупованих територій України. Зараз так звані "військкомати" готують списки мобілізованих на ТОТ.

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