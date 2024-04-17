ГУР: у РФ по регіонах курсують агітпоїзди, що прославляють військову службу

У Росії намагаються не допустити зрив весняного призову в армію.

У Росії падають обсяги весняного призову, тому влада намагається виконати план та закликає йти до армії за допомогою агітпотягів, які курсують регіонами.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Представникам російського режиму у регіонах кремль спустив вимоги виконати план весняного призову і не допустити його зриву, оскільки зниження кількості строковиків означатиме зменшення чисельності охочих підписувати контракт з російською армією, яка продовжує геноцидну війну проти України та окупацію наших територій", – зазначили у ГУР.

У розвідці уточнили, що активізація інформаційного впливу на населення в російських регіонах включає посилену глорифікацію військових та розповсюдження наративу, ніби строкова служба гарантує неучасть у бойових діях проти України.

Для агітації серед іншого залучають російську залізницю — вагони пасажирських поїздів та електричок розфарбовують мілітаристськими принтами, прославляючи військову службу, російську зброю та техніку.

"Тож путінська росія фактично копіює методи більшовицького агітпропу сторічної давнини з його "агітпоїздами", – додали у ГУР.

Нещодавно стало відомо, що росіяни готуються наповнювати свої штурмові загони чоловіками з тимчасово окупованих територій України. Зараз так звані "військкомати" готують списки мобілізованих на ТОТ.