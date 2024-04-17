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Британські консерватори погодили заборону куріння для народжених після 2009 року

Двоє колишніх прем'єр-міністрів країни виступають проти ініціативи чинного голови уряду Ріші Сунака.

Британські консерватори погодили заборону куріння для народжених після 2009 року
Фото: The Conversation

У Британії Консервативна партія, яка має більшість у парламенті, схвалила під час внутрішнього голосування заборону на продаж тютюнових виробів для людей, які народжені після 2009 року.

Як пише BBC, ініціатива щодо цього законопроєкту належить прем'єр-міністру Ріші Сунаку. При цьому двоє його попередників на посаді голови уряду виступають проти подібних обмежень.

Борис Джонсон, виступаючи на партійних зборах, назвав ідею "божевіллям" і пожартував, що "коли партія Вінстона Черчілля забороняє сигари, це абсурд". Також не підтримала ідею Сунака Ліз Трасс, якій належить "рекорд" за найменш тривалим перебуванням на посаді прем'єра. Вона вважає, що це обмеження особистої свободи.

Зрештою за законопроєкт проголосували 383 парламентарі-консерватори, проти висловилися 67. Тож вже найближчим часом тютюнова заборона може потрапити на розгляд до зали Палати громад у Лондоні.

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