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ПАРЄ підтримала вступ Косова до Ради Європи

Це рішення підтримала абсолютна більшість депутатів ПАРЄ.

ПАРЄ підтримала вступ Косова до Ради Європи
Засідання ПАРЄ
Фото: Facebook/Yevheniya Kravchuk

На засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) абсолютна більшість депутатів підтримала вступ Косова до Ради Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За вступ Косова до Ради Європи проголосував 131 депутат. Проти виступили 29 депутатів, ще 11 утрималися. 

“Зал ПАРЄ зустрів рішення оплесками”, - йдеться у повідмоленні.

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Перед прийняттям рішення ПАРЄ абсолютною більшістю відхилила всі поправки сербських парламентарів до рішення.

Тепер, щоб Косово стало членом Ради Європи, фінальне рішення має ухвалити Комітет міністрів РЄ двома третинами голосів. 

На попередніх голосуваннях в Комітеті міністрів РЄ була необхідна кількість голосів "за". Очікується, що Комітету міністрів РЄ ухвалить рішення в середині травня. 

  • Президент Сербії Александар Вучич заявив, що Сербія розгляне можливість виходу з Ради Європи, якщо Косово приймуть до організації.

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