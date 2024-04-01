Новий комісар Ради Європи з прав людини прибуде із своїм першим візитом до України

Він приступив до виконання обов’язків комісара сьогодні.

Сьогодні, 1 квітня, приступив до виконання обов’язків новий Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті. Він розпочав свій шестирічний мандат із обіцянки поставити права людини в центр порядку денного держав-членів. Також політик заявив, що першу поїздку після призначення на посаду він здійснить до України.

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

"Я не можу придумати нічого більш термінового, ніж вирішення наслідків для прав людини після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке спричинило жахливі людські страждання та руйнування", – сказав він.

Також комісар також визначив інші сфери, де терміново потрібен посилений захист прав людини, включаючи кліматичну кризу, управління штучним інтелектом, свободу вираження поглядів, міграцію та зростання мови ненависті, включаючи антисемітизм і антимусульманські напади.

Він приділить увагу питанню винесення боротьби маргіналізованих людей і жертв дискримінації на перший план дискусій про права людини.

Крім того, О'Флаерті пообіцяв зосередитись на молоді, соціально-економічних правах та правозахисниках, а також використовувати свій мандат для сприяння виконанню рішень Європейського суду з прав людини.

Хто такий Майкл О'Флаерті