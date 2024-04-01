Партія Ердогана зазнала історичної поразки на муніципальних виборах у Туреччині

Опозиціонери зберегли контроль над великими містами, включно з Анкарою та Стамбулом.

Республіканська народна партія (CHP) − основна опозиційна політична сила Туреччини − завдала несподіваного удару правлінню президента Реджепа Тайїпа Ердогана, здобувши переконливу перемогу на місцевих виборах у країні.

Про це повідомляють The Guardian та Bloomberg.

Опозиціонери зберегли контроль над великими містами, включно зі столицею Анкарою та зі Стамбулом, де Екрем Імамоглу отримав другий термін на посаді мера.

Республіканці отримали контроль над широкою частиною західної Туреччини та перемогли в більш консервативних регіонах біля Чорного моря та центральної Анатолії − районах, які традиційно вважалися ворожими до політики партії.

Імамоглу, зірка турецької опозиції, переміг свого суперника Мурата Курума, колишнього бюрократа та міністра охорони навколишнього середовища від Партії справедливості та розвитку Ердогана (AKP), зі значним відривом. Після підрахунку більшості голосів мер Стамбула випереджав Курума на 10%.

Фото: EPA/UPG Чинний мер Стамбула і кандидат від опозиції Екрем Імамоглу, 31 березня 2024 року

Після підрахунку 99,8% бюлетенів підтримка AKP становила 35,5%, тоді як CHP лідирувала в перегонах з 37,7%. Зміна підтримки може пояснюватися високою інфляцією, яка утрималася навіть після того, як Ердоган дозволив центральному банку підняти ключову відсоткову ставку країни до 50%, найвищого рівня з моменту першого приходу його партії до влади у 2002 році.

Від партії AKP за результатами нинішніх виборів лідирують 34 представники (у 2019 їх було 39). А від СНР наразі лідирують представники в 36 провінціях, в той час як у 2019 – у 21. Загалом у Туреччині – 81 провінція.

Результати виборів швидко стали символом невдоволення Ердоганом, який почав згуртовувати своїх прихильників для участі в місцевих виборах відразу після перемоги на президентських виборах минулого року. Президент визнав поразку у промові перед своїми прихильниками перед штаб-квартирою ПСР в Анкарі, пообіцявши “самокритику” та “повагу” до результату.

У виборах брали участь представники 34 партій.