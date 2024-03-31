У Сербії на кордоні затримали українця з чвертю мільйона євро

Сербські правоохоронці затримали громадянина України через підозри у відмиванні коштів. Під час перетину кордону у чоловіка знайшли заховані в автівці 265 090 євро.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ країни.

Імені українського громадянина не повідомляється, лише ініціали "С. В". Також повідомляється, що він 1976 року народження.

"На в'їзді до Сербії з Хорватії поліція знайшла в автівці Chevrolet, якою керував підозрюваний, 265 090 євро. Вони були заховані в перегородці багажника", - стверджує відомство.

Чоловіка затримали на 48 годин. Потім його буде доставлено до прокуратури з повідомленням про кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в серпні минулого року суд у Сербії засудив ексначальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Наумова до року позбавлення волі. Його визнали винним у відмиванні грошей. 3 січня 2024 року стало відомо, що Наумова випустили на волю.