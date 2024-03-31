Байден переміг на праймеріз у Північній Дакоті

Президент Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Північна Дакота, набравши 92,4% голосів, – пише AP.
Голосування відбувалося переважно поштою. Партія розповсюджувала бюлетені у лютому серед виборців, які попросили про це.
Відомо, що експрезидент США Дональд Трамп переміг у праймеріз Республіканської партії у Північній Дакоті ще 4 березня.
Наразі і Байден, і Трамп гарантували собі номінацію на участь у виборах президента.
Президентські вибори у США
- Байден здобув перевагу проти республіканця Дональда Трампа в шести з семи ключових штатів і зі значною перемогою принаймні у двох з них.
- Згідно з опитуванням, проведеним виданням The Economist, Байден вперше за тривалий час користується трохи більшою підтримкою американців, ніж Трамп. Демократу довіряють 45% респондентів, в той час як республіканцеві 44%.
- 12 березня і Байден, і Трамп здобули номінації від відповідно демократичної та республіканської партій.
- Наразі Трамп відчуває потребу в готівці передвиборчої кампанії та проводить менше мітингів і заходів, тоді як чинний президент активізував зусилля щодо переобрання.