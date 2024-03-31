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Байден переміг на праймеріз у Північній Дакоті

І Байден, і Трамп забезпечили собі номінацію на участь у виборах президента. 

Байден переміг на праймеріз у Північній Дакоті
Фото: EPA/UPG

Президент Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Північна Дакота, набравши 92,4% голосів, – пише AP.

Голосування відбувалося переважно поштою. Партія розповсюджувала бюлетені у лютому серед виборців, які попросили про це. 

Відомо, що експрезидент США Дональд Трамп переміг у праймеріз Республіканської партії у Північній Дакоті ще 4 березня. 

Наразі і Байден, і Трамп гарантували собі номінацію на участь у виборах президента. 

Президентські вибори у США

  • Байден здобув перевагу проти республіканця Дональда Трампа в шести з семи ключових штатів і зі значною перемогою принаймні у двох з них.
  • Згідно з опитуванням, проведеним виданням The Economist, Байден вперше за тривалий час користується трохи більшою підтримкою американців, ніж Трамп. Демократу довіряють 45% респондентів, в той час як республіканцеві 44%.
  • 12 березня і Байден, і Трамп здобули номінації від відповідно демократичної та республіканської партій.
  • Наразі Трамп відчуває потребу в готівці передвиборчої кампанії та проводить менше мітингів і заходів, тоді як чинний президент активізував зусилля щодо переобрання.
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