Байден переміг на праймеріз у Північній Дакоті

І Байден, і Трамп забезпечили собі номінацію на участь у виборах президента.

Президент Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у штаті Північна Дакота, набравши 92,4% голосів, – пише AP.

Голосування відбувалося переважно поштою. Партія розповсюджувала бюлетені у лютому серед виборців, які попросили про це.

Відомо, що експрезидент США Дональд Трамп переміг у праймеріз Республіканської партії у Північній Дакоті ще 4 березня.

Наразі і Байден, і Трамп гарантували собі номінацію на участь у виборах президента.

Президентські вибори у США