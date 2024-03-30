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“Rolexgate”: у будинку президентки Перу шукали елітні годинники

ЗМІ звернули увагу на розкішні годинники, які Діна Болуарте носила на публічних заходах, починаючи з моменту її вступу на посаду в грудні 2022 року.

“Rolexgate”: у будинку президентки Перу шукали елітні годинники
Президентка Перу Діна Болуарте
Фото: EPA/UPG

Поліція Перу провела обшук у будинку президентки країни Діни Болуарте в рамках розслідування антикорупційного під назвою “Rolexgate”, пише BBC.

Правоохоронці шукали понад 10 годинників Rolex, які президентка Болуарте нібито не задекларувала.

Розслідування почалося після того, як публікації у ЗМІ звернули увагу на розкішні годинники, які вона носила на публічних заходах, починаючи з моменту її вступу на посаду в грудні 2022 року.

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Болуарте заявила, що її Rolex вона купила давно − за власні кошти, які отримала, працюючи з 18 років.

Раніше у березні уряд  повідомив, що перегляне декларації президентки про майно за останні два роки. Болуарте минулого тижня наполягала, що прийшла в уряд “з чистими руками” і “піде з нього з чистими руками”.

  • Болуарте, колишня юристка, стала президенткою майже випадково після того, як її попереднику Педро Кастільйо оголосили імпічмент після його спроби розпустити Конгрес і правити за допомогою указу. Усунення Кастільйо викликало бурхливі протести з вимогами відставки Болуарте та проведення нових виборів. У сутичках загинули десятки людей.
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