“Rolexgate”: у будинку президентки Перу шукали елітні годинники

ЗМІ звернули увагу на розкішні годинники, які Діна Болуарте носила на публічних заходах, починаючи з моменту її вступу на посаду в грудні 2022 року.

Поліція Перу провела обшук у будинку президентки країни Діни Болуарте в рамках розслідування антикорупційного під назвою “Rolexgate”, пише BBC.

Правоохоронці шукали понад 10 годинників Rolex, які президентка Болуарте нібито не задекларувала.

Розслідування почалося після того, як публікації у ЗМІ звернули увагу на розкішні годинники, які вона носила на публічних заходах, починаючи з моменту її вступу на посаду в грудні 2022 року.

Болуарте заявила, що її Rolex вона купила давно − за власні кошти, які отримала, працюючи з 18 років.

Раніше у березні уряд повідомив, що перегляне декларації президентки про майно за останні два роки. Болуарте минулого тижня наполягала, що прийшла в уряд “з чистими руками” і “піде з нього з чистими руками”.