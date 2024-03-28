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Макрон та Лула да Сілва спустили на воду ударну субмарину. У планах Бразилії − атомний підводний човен

Субмарина є третьою з чотирьох запланованих дизельних ударних підводних човнів, побудованих у рамках програми ProSub вартістю 10 мільярдів доларів.

Макрон та Лула да Сілва спустили на воду ударну субмарину. У планах Бразилії − атомний підводний човен
Фото: twitter.com/LulaOficial

Президенти Франції та Бразилії Еммануель Макрон і Луїс Інасіо Лула да Сілва взяли участь у церемонії спуску на воду третього бразильського ударного підводного човна французького дизайну, пишуть Голос Америки та Euronews.

Макрон став першим президентом Франції, який відвідав Бразилію за 11 років

Запуск відбувся на бразильській військово-морській базі на корабельні Ітагуай поблизу Ріо-де-Жанейро.

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Підводний човен є частиною оборонного партнерства між країнами та служить для захисту “Блакитної амазонки” − берегової лінії Бразилії протяжністю 8500 кілометрів, де транспортується 85% нафти країни та 75% газу. 

Субмарина є третьою з чотирьох запланованих дизельних ударних підводних човнів, побудованих у рамках програми ProSub вартістю 10 мільярдів доларів за підтримки навчання, обладнання та технічної допомоги Франції. Програму ініціювали у 2008 році між Лулою під час його першого президентського терміну та тодішнім президентом Франції Ніколя Саркозі. Четвертий підводний човен планується спустити на воду у 2025 році.

Окрім дизельних підводних човнів, Бразилія також планує побудувати свій перший атомний підводний човен. Однак проєкт затримується, переважно через бюджетні обмеження та сумніви з боку французьких партнерів щодо розповсюдження ядерної зброї.

Макрон і Да Сілва також оголосили у вівторок про план інвестувати мільярд євро для захисту тропічних лісів Бразилії та Гаяни. Гроші будуть розподілені протягом наступних чотирьох років.

Макрон зазначив, що, попри розбіжності, “великі миролюбні держави Бразилія та Франція” мають “однакове бачення світу” на додаток до економічного альянсу.

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