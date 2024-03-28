Шольц заявив, що не хоче давати Україні Taurus, щоб "запобігти війні між РФ і НАТО"

Також він додав, що Німеччина не відправлятиме своїх військових до України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його рішення про відмовупостачати Україні далекобійні ракети Taurus пов’язане із прогненням запобігти розвֹ’язанню війни між Росією і НАТО.

Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню, пише "Європейська правда".

За словами Шольца, він, як глава уряду, повинен нести відповідальність у питаннях війни і миру – зокрема, коли йдеться про безпеку в Європі.

"Це також стосується питання Taurus. Поряд з сильною підтримкою України, одна річ залишається для мене важливою: ми зробимо все можливе, щоб запобігти ескалації війни – іншими словами, запобігти війні між Росією і НАТО", – заявив глава уряду Німеччини.

Він додав, що кожну поставку зброї ретельно обдумуватимуть.

"І з кожною поставкою зброї ми будемо ретельно зважувати, що вона означає в цьому контексті. Саме тому я прийняв таке рішення (про Taurus. – ред.)", – зауважив канцлер.

Також він зазначив, що Німеччина не відправлятиме своїх військових до України.

Проте, як стверджує канцлер, його країна підтримує Україну зброєю та боєприпасами "більше, ніж будь-яка інша країна Європи".

"Лише на це ми витрачаємо понад 28 мільярдів євро. Більше, ніж багато інших країн разом узятих. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно", – сказав німецький канцлер.

Шольц, Україна і Taurus