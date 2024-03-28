Шольц заявив, що не хоче давати Україні Taurus, щоб "запобігти війні між РФ і НАТО"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його рішення про відмовупостачати Україні далекобійні ракети Taurus пов’язане із прогненням запобігти розвֹ’язанню війни між Росією і НАТО.
Про це він заявив у інтерв’ю німецькому виданню, пише "Європейська правда".
За словами Шольца, він, як глава уряду, повинен нести відповідальність у питаннях війни і миру – зокрема, коли йдеться про безпеку в Європі.
"Це також стосується питання Taurus. Поряд з сильною підтримкою України, одна річ залишається для мене важливою: ми зробимо все можливе, щоб запобігти ескалації війни – іншими словами, запобігти війні між Росією і НАТО", – заявив глава уряду Німеччини.
Він додав, що кожну поставку зброї ретельно обдумуватимуть.
"І з кожною поставкою зброї ми будемо ретельно зважувати, що вона означає в цьому контексті. Саме тому я прийняв таке рішення (про Taurus. – ред.)", – зауважив канцлер.
Також він зазначив, що Німеччина не відправлятиме своїх військових до України.
Проте, як стверджує канцлер, його країна підтримує Україну зброєю та боєприпасами "більше, ніж будь-яка інша країна Європи".
"Лише на це ми витрачаємо понад 28 мільярдів євро. Більше, ніж багато інших країн разом узятих. І ми будемо продовжувати це робити стільки, скільки буде потрібно", – сказав німецький канцлер.
Шольц, Україна і Taurus
- Глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримує "невдоволені коментарі" через заклики передати ракети Taurus.
- 14 березня німецький Бундестаг знову не підтримав передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Більшість депутатів проголосували проти проєкту резолюції опозиційного блоку ХДС/ХСС із вимогою поставити далекобійні крилаті ракети Україні.
- Перед тим очільник німецького уряду Олаф Шольц заявив, що "одну систему озброєнь не можна використвувати безконтрольно, і участь німецьких військ не є виправданою, навіть з-поза меж України".
- Позиція Шольца відображає настрій німців: більшість з них проти того, щоб Україна отримала Taurus.
- Головна причина впертості Шольца – його побоювання, що "крилата ракета з дальністю 500 кілометрів "за умови неправильного використання може влучити у конкретну ціль десь у Москві".
- Також канцлер боїться, що передача цих ракет "втягне Німеччину у війну".
- Раніше Велика Британія пропонувала Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Києву далекобійні ракети Taurus. Одним із можливих варіантів є такий: Берлін передасть Taurus Лондону, а той направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.
- Taurus – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу ворога.