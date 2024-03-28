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Посол США в Євросоюзі часів Трампа оголосив себе лобістом України

Гордон Сондленд стверджує, що не отримує від нашої держави коштів.

Посол США в Євросоюзі часів Трампа оголосив себе лобістом України
Гордон Сондленд
Фото: EPA/UPG

Колишній посол Сполучених Штатів при Євросоюзі за часів адміністрації Дональда Трампа Гордон Сондленд офіційно зареєструвався у Мін'юсті США як іноземний агент, який лобіює інтереси України.

Як пише видання Politico, Сондленд стверджує, що працює з людьми, яких знає в Конгресі, а також з Європейським Центральним банком та іншими органами ЄС над тим, щоб Київ отримав більше допомоги, зокрема й багатостраждальний пакет від Конгресу на 60 мільярдів доларів.

Ексдипломат запевняє, що не отримує від України гроші, відстоювати її інтереси взявся на волонтерських засадах, а реєстрацію лобістом пройшов для того, щоб уникнути юридичних проблем.

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