Посол США в Євросоюзі часів Трампа оголосив себе лобістом України

Гордон Сондленд стверджує, що не отримує від нашої держави коштів.

Колишній посол Сполучених Штатів при Євросоюзі за часів адміністрації Дональда Трампа Гордон Сондленд офіційно зареєструвався у Мін'юсті США як іноземний агент, який лобіює інтереси України.

Як пише видання Politico, Сондленд стверджує, що працює з людьми, яких знає в Конгресі, а також з Європейським Центральним банком та іншими органами ЄС над тим, щоб Київ отримав більше допомоги, зокрема й багатостраждальний пакет від Конгресу на 60 мільярдів доларів.

Ексдипломат запевняє, що не отримує від України гроші, відстоювати її інтереси взявся на волонтерських засадах, а реєстрацію лобістом пройшов для того, щоб уникнути юридичних проблем.