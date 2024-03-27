Щонайменше з 15 лютого РФ знала про підготовку теракту, – Буданов

Ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії і звідти вона пішла на Москву.

Росія знала про підготовку терористичної операції на її території заздалегідь мінімум з 15 лютого.

Про це розповів начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

“Як мінімум, 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки”, – зазначив Кирило Буданов.

Він уточнив, що росіяни знали, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію РФ.

“Для чого вони допустили, щоб це сталося – є кілька варіантів. Перше – це, як у них прийнято, боротьба «веж», аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант – вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну”, – наголосив Буданов.

Начальник ГУР МО України нагадав, що у Кремлі тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному “Крокус сіті”. Таким чином вони намагались хоч якось приплести до теракту так званий “український слід”.

Зокрема, з’явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який звинуватив у теракті особисто Буданова і взагалі Україну.

“Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей”, – підкреслив Кирило Буданов.

Він додав, що Росія посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.

“Усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут”, – підсумував Кирило Буданов.