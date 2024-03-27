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Хезболла обстріляла військову базу Ізраїлю у Кір'ят-Шмона, – AP

Ліван випустив близько 30 ракет по військовій базі.

Хезболла обстріляла військову базу Ізраїлю у Кір'ят-Шмона, – AP
Фото: Anadolu Ajansı

27 березня Хезболла випустила близько 30 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона і розташованій там військовій базі, щонайменше одна людина загинула, пише AP.

Внаслідок ракетних ударів по місту Кір'ят-Шімона на півночі Ізраїлю виникла пожежа в індустріальному парку в Кір'ят-Шмоні, загинув 25-річний чоловік, ще одна людина отримала легкі поранення.

Відомо, що Хезболла взяла на себе відповідальність за цей обстріл і заявила, що він здійснений у відповідь на ізраїльський авіаудар по центру екстреної допомоги в селі Хеббарія, пов'язаному з ліванською сунітською мусульманською групою.

ЦАХАЛ заявив, що в результаті удару по будівлі в Хеббарії загинув член ліванського сунітського мусульманського угруповання "Аль-Джамаа аль-Ісламія" і кілька інших бойовиків. 

  • Ізраїльські військові заявили про ліквідацію 50 палестинських бойовиків протягом минулої доби в боях навколо лікарні аль-Шифа у Смузі Гази.
  • За даними ЦАХАЛ і Шин Бет, внаслідок авіаудару по району Рафах на півдні Гази були вбиті старші офіцери так званого надзвичайного комітету ХАМАС.
  • Представник Білого дому Джейк Салліван офіційно підтвердив ліквідацію армією Ізраїлю Марвана Ісси – заступника військового командувача ХАМАСу. Це найбільш високопоставлена особа, яку ЦАХАЛ вдалося знищити за час війни після нападу 7 жовтня минулого року.
  • Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу схвалив план наступу на місто Рафах.
  • Лідер більшості у Сенаті США Чак Шумер розкритикував Нетаньягу та закликав провести в Ізраїлі вибори.
  • Джо Байден вважає, що підхід очільника уряду до війни "більше шкодить, аніж допомагає".
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