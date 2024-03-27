Хезболла обстріляла військову базу Ізраїлю у Кір'ят-Шмона, – AP

27 березня Хезболла випустила близько 30 ракет по північному ізраїльському місту Кір'ят-Шмона і розташованій там військовій базі, щонайменше одна людина загинула, пише AP.
Внаслідок ракетних ударів по місту Кір'ят-Шімона на півночі Ізраїлю виникла пожежа в індустріальному парку в Кір'ят-Шмоні, загинув 25-річний чоловік, ще одна людина отримала легкі поранення.
Відомо, що Хезболла взяла на себе відповідальність за цей обстріл і заявила, що він здійснений у відповідь на ізраїльський авіаудар по центру екстреної допомоги в селі Хеббарія, пов'язаному з ліванською сунітською мусульманською групою.
ЦАХАЛ заявив, що в результаті удару по будівлі в Хеббарії загинув член ліванського сунітського мусульманського угруповання "Аль-Джамаа аль-Ісламія" і кілька інших бойовиків.
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