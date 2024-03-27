Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
У Харкові запустили метро
У Харкові запустили метро
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
​​Вирішальний двобій збірних України й Ісландії за путівку на Євро-2024
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Уряд пустять під ніж: які міністерства скоротять?
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Стратегічні бомбардування. Рутина
Стратегічні бомбардування. Рутина
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Герман Сметанін: «Спроможності вітчизняного виробництва втричі перевищують закупівельні можливості Міністерства оборони»
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
Президент Литви звинуватив двох лідерів ЄС у небажанні поразки РФ
ГоловнаСвіт

Банки Швейцарії почали закривати рахунки громадянам РФ, – ЗМІ

Це стосується і росіян, які мають інші громадянства.

Банки Швейцарії почали закривати рахунки громадянам РФ, – ЗМІ
Фото: finbalance.com.ua

Швейцарські банки перестають обслуговувати осіб, які паралельно з іншим громадянством мають російський паспорт, повідомляє DW із посиланням на російські "Ведомости". 

За даними газети, проблема виникла у кількох клієнтів UBS та Credit Suisse, які мають подвійне громадянство – причому ці люди сплачують податки у Швейцарії і не отримують доходів із РФ, а також не мають там податкових зобов'язань. 

Крім цього, у відкритті рахунку у Швейцарії відмовили кільком громадянам Ізраїлю, які залишили собі паспорт Росії.

Наприкінці 2023 року влада Швейцарії зазнала різкої критики за те, що не вжила достатніх заходів, щоб завадити підсанкційним росіянам ховати гроші в банках країни. Після цього влада активізувалася – наприклад, Держсекретаріат з економіки (SECO) призначив експертну комісію з реалізації санкцій.

На початку березня парламент Швейцарії підтримав передання Україні заморожених активів Росії. Уряд має вивчити механізми відшкодування коштів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies