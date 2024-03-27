Банки Швейцарії почали закривати рахунки громадянам РФ, – ЗМІ

Це стосується і росіян, які мають інші громадянства.

Швейцарські банки перестають обслуговувати осіб, які паралельно з іншим громадянством мають російський паспорт, повідомляє DW із посиланням на російські "Ведомости".

За даними газети, проблема виникла у кількох клієнтів UBS та Credit Suisse, які мають подвійне громадянство – причому ці люди сплачують податки у Швейцарії і не отримують доходів із РФ, а також не мають там податкових зобов'язань.

Крім цього, у відкритті рахунку у Швейцарії відмовили кільком громадянам Ізраїлю, які залишили собі паспорт Росії.

Наприкінці 2023 року влада Швейцарії зазнала різкої критики за те, що не вжила достатніх заходів, щоб завадити підсанкційним росіянам ховати гроші в банках країни. Після цього влада активізувалася – наприклад, Держсекретаріат з економіки (SECO) призначив експертну комісію з реалізації санкцій.

На початку березня парламент Швейцарії підтримав передання Україні заморожених активів Росії. Уряд має вивчити механізми відшкодування коштів.