​ОКБ «Астрон». Китайський слід темної конячки російського ВПК

За офіційною інформацією, АТ «Оптико-механічне конструкторське бюро "Астрон"» — багаторічний російський флагман у розробці та випуску тепловізійної та терагерцової оптики, детекторів руху й іншої техніки для спостереження й охорони. Саме таку інформацію можна отримати на сайті компанії, де написано й про лінійку продукції та послуг — абсолютно цивільних. Водночас це конструкторське бюро є частиною холдингу «Швабе» (належить державній оборонній корпорації «Ростех») і виконавцем профільних дослідницьких проєктів і замовлень у системі держоборонзамовлення країни, яка сьогодні здійснює повномасштабну агресію проти України. При цьому АТ «ОКБ "Астрон"» досі не потрапило в жоден санкційний список.

«Астрон» не афішує, утім особливо й не приховує своєї співпраці з військовими. Відсутність інформації на сайті про розробки й виробництво продукції військового призначення компенсують матеріалами в публічних медіа, де згадують такі вироби, як розвідувальні й ударні комплекси БпЛА, тепловізори для потреб військових, а також комплектуючі для озброєння. Увесь свій аж ніяк не цивільний арсенал КБ «Астрон» широко презентувало на військово-технічному виставковому форумі «Армія-2023» 14–20 серпня цього року в Підмосков’ї — в Куб'янці й Алабіні. При цьому Міноборони РФ підписало з російськими виробниками зброї контрактів на 400 млрд руб, забезпечивши постачання до ЗС РФ близько 2,5 тис. зразків озброєння, що складають 1,8 млн одиниць засобів ураження противника.

Ми не маємо інформації, скільки й чого МО РФ могло замовити в ОКБ «Астрон», але можемо з відкритих джерел установити, що виробник міг запропонувати.

Серед найпопулярнішої мілітарної продукції конструкторського бюро — відомі ударні безпілотні бомбардувальні комплекси «Гранат-ПГ» і «Гранат-КОБЭ». За функціоналом орієнтовані на скидання протитанкової гранати ПГ-7ВЛ. БпЛА може діяти на відстані до 5 км і рухатися зі швидкістю до 140 км/год.

Про цей виріб ОКБ «Астрон» можна почитати в низці російських ЗМІ.

Наступна позиція в списку — дві модифікації розвідувально-ударних БпЛА «Курс-800 ТБ». Ці комплекси мають тепловізійні канали для цілодобового пошуку, розпізнавання та визначення координат цілей. Максимальна висота польоту – 3 км, радіус дій – до 5 км, дальність розпізнавання живої сили противника – 350 м удень і до 400 м уночі, відстань виявлення техніки – до 800 м.

Про старт масового випуску розвідувально-ударних тепловізійних БпЛА типу «Блокпост» представники ОКБ «Астрон» заявили під час «Армії-2023». Їх розробили «зон специальных военных операций». Функціонал «Блокпоста» передбачає автоматичне виявлення живої сили противника на відстані до 3,5 км і техніки до 5 км. Для розпізнавання цілей визначено відстань до 800 м. У новій модифікації «Блокпост-4Т» інтегрували стійкий до радіоперешкод дрон-квадрокоптер з тепловізором БпЛА400Т, який прозвали летючим тепловізором.

БпЛА400Т комплексу Блокпост

ОКБ «Астрон» також пропонує російській армії віртуальні шоломи й окуляри. Особливу увагу привертають нещодавно презентовані й широко розрекламовані в медіа FPV-окуляри «Филин-1», перші суто російського виробництва. В одному інтерв’ю головний конструктор ОКБ «Астрон» Віталій Сєров наголосив, що шоломи й окуляри апробували на базі Новосибірського вищого військового училища й готові до серійного випуску.

В ОКБ «Астрон» повідомили, що «Филин-1» розробляли для ударно-розвідувального комплексу БпЛА «Блокпост-4Т», який поставили на конвеєр і вже застосовують на фронті в Україні. Нині працюють над новою версією – «Филин-2».

Пошуки ланцюгів постачання АТ «ОКБ «Астрон» виявили, що з жовтня 2022 року компанія імпортувала з Китаю оптичних елементів й електродвигунів на 606 тисяч доларів США. Найцікавіше, що постачальником усіх виробів була фірма Shandong Freedom Technology Co. Ltd. з міста Цзінань.

На сайті вказано, що Shandong Freedoms Technology заснували 2011 року в Парку високих технологій Чжунгуаньцунь, Пекін. Це одне з небагатьох високотехнологічних підприємств, що спеціалізується на дослідженні та розробці основної технології тепловізії, зосередившись на інфрачервоних детекторах руху. Інженери компанії тривалий час досліджують технології тепловізійного зображення і співпрацюють з багатьма китайськими інститутами, університетами та компаніями в галузі оптоелектроніки.

Сайт Shandong Freedoms Technology

Прикметна оця деталь у контактній інформації компанії.

Звичайний китайський хлопець Олег як контактна особа в офісі Shandong Freedoms Technology може свідчити про те, що компанія є російським конструкторським бюро в Китаї. Так чи інакше, її діяльність варта уваги.

Резюмуючи, можемо сміливо стверджувати, що АТ «ОКБ "Астрон"» — безпосередній учасник військової агресії РФ. Щонайменше п’ять її проєктів («Гранат-ПГ», «Гранат-КОБЭ», «Курс-800ТБ», «Блокпост-4Т», «Филин-1») забезпечують ударними й розвідувальними дронами, тепловізійною технікою, аксесуарами та комплектуючими до FPV-комплексів підрозділи ЗС РФ, задіяні у військових діях в Україні. Отже, Україні та її партнерам потрібно запровадити санкції проти «Астрону».