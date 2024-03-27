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Британський музей подав до суду на екскуратора, який крав експонати

За час роботи Пітера Гіґґза з колекції зникло або було вкрадено близько 1800 артефактів.

Британський музей подав до суду на екскуратора, який крав експонати
Фото: DW

Британський музей офіційно оголосив, що позивається проти свого колишнього куратора Пітера Гіґґза, якого звинувачують у крадіжці експонатів.

Як пише Deutsche Welle, чоловіка було звільнено минулоріч після того, як було виявлено зникнення чи крадіжку близько 1800 унікальних артефактів з колекції музею. Деякі з експонатів сягали 15 століття до нашої ери.

Гіґґз, за словами позивачів, особисто причетний до крадіжки сотень цінностей. Він використовував фейкові імена, підробні документи та вносив зміни до музейних записів, щоб продавати коштовності - значно нижче їхньої реальної вартості. 

Суддя Високого суду Сполученого Королівства зобов'язала екскуратора повернути усе вкрадене упродовж чотирьох тижнів. Сам він не був присутній на першому засіданні, пославшись на проблеми зі здоров'ям. Його адвокати стверджують, що клієнт ні в чому не винен.

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