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В Угорщині мітингарі вимагали відставки Віктора Орбана

Протест у Будапешті був спричинений публікацією записів щодо спроби соратників прем'єра втрутитися у корупційну кримінальну справу.

В Угорщині мітингарі вимагали відставки Віктора Орбана
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Тисячі людей у вівторок увечері пройшлися маршем від офісу генерального прокурора до будівлі угорського парламенту у Будапешті. Мітингарі вимагали відставки прем'єр-міністра країни Віктора Орбана.

Як повідмоляє Reuters, протест спричинила публікація записів, відповідно до яких соратники Орбана намагалися вилучити матеріали зі справи про корупцію колишнього державного секретаря міністерства юстиції Пала Вольнера. 

Компромат на команду чинного прем'єра оприлюднив Петер Мадяр - ексчоловік Юдіт Варги, яка раніше очолювала міністерство. Мадяр взяв участь у протестній акції і заявив про намір створити політичну партію, щоб протистояти Орбану на прийдешніх виборах до Європарламенту. 

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