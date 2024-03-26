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Конституційний суд Молдови дозволив членам забороненої партії "Шор" брати участь у виборах

Політсилу визнали неконституційною у 2023 році.

Конституційний суд Молдови дозволив членам забороненої партії "Шор" брати участь у виборах
Лідер забороненої політичної партії «Шор» Ілан Шор
Фото: EPA/UPG

Поправки до виборчого кодексу Молдови, які передбачають обмеження на участь представників неконституційних партій у виборах (йдеться про партію "Шор", пов’язану з олігархом утікачем Іланом Шором), визнали неконституційним. 

Таке рішення ухвалив Конституційний суд країни 26 березня, передає Newsmaker. Одна з суддів при цьому висловила окрему думку.

Мова йде про правки, прийняті у жовтні 2023 року. Тоді урядова комісія з надзвичайних ситуацій вирішила обмежити участь у виборах представників неконституційних партій. Через кілька годин законопроєкт із відповідними поправками до виборчого кодексу зареєстрували у парламенті й депутати підтримали документ.

Депутати від "Шору" подали скаргу до Конституційного суду Молдови. Вони зіслалися на те, що ці правки вносили у стислий термін, реального обговорення законопроєкту не було, а думку опозиції ніхто не врахував.

Представники влади відкинули звинувачення і зазначають, що ухвалені поправки відповідають попередньому рішенню Конституційного суду. У червні 2023-го КС визнав партію "Шор" незаконною, врахувавши доведені факти забороненого фінансування політичної партії, підкупу виборців та підкупу учасників протестів.

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