Конституційний суд Молдови дозволив членам забороненої партії "Шор" брати участь у виборах

Поправки до виборчого кодексу Молдови, які передбачають обмеження на участь представників неконституційних партій у виборах (йдеться про партію "Шор", пов’язану з олігархом утікачем Іланом Шором), визнали неконституційним.

Таке рішення ухвалив Конституційний суд країни 26 березня, передає Newsmaker. Одна з суддів при цьому висловила окрему думку.

Мова йде про правки, прийняті у жовтні 2023 року. Тоді урядова комісія з надзвичайних ситуацій вирішила обмежити участь у виборах представників неконституційних партій. Через кілька годин законопроєкт із відповідними поправками до виборчого кодексу зареєстрували у парламенті й депутати підтримали документ.

Депутати від "Шору" подали скаргу до Конституційного суду Молдови. Вони зіслалися на те, що ці правки вносили у стислий термін, реального обговорення законопроєкту не було, а думку опозиції ніхто не врахував.

Представники влади відкинули звинувачення і зазначають, що ухвалені поправки відповідають попередньому рішенню Конституційного суду. У червні 2023-го КС визнав партію "Шор" незаконною, врахувавши доведені факти забороненого фінансування політичної партії, підкупу виборців та підкупу учасників протестів.