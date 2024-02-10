Президентка Угорщини пішла у відставку через помилування у справі про сексуальне насильство над дітьми

Аби розв'язати ситуацію, прем'єр Віктор Орбан подав до парламенту поправку до конституції країни, яка позбавляє президента права помилувати злочини, скоєні проти дітей.

Президентка Угорщини Каталіна Новак пішла у відставку через скандал з помилуванням чоловіка, якого засудили у справі про сексуальне насильство над дітьми у дитячому будинку.

Про це пише Reuters.

Новак, близька соратниця проросійського прем’єр-міністра Віктора Орбана, у квітні 2023 року помилувала близько 20 людей – серед них заступника директора дитячого будинку, який допомагав колишньому директору закладу приховувати свої злочини.

“У квітні минулого року я прийняла рішення про помилування, вважаючи, що засуджений не зловживав уразливістю дітей, за якими він наглядав. Я зробила помилку”, − заявила Новак.

Цього тижня угорські опозиційні партії вимагали відставки Новак через цю справу, а вчора тисяча демонстрантів зібралися біля офісу вже експрезидентки.

У спробі розв'язати ситуацію, Орбан, партія якого “Фідес” починає виборчу кампанію до Європарламенту, подав до парламенту поправку до конституції країни, яка позбавляє президента права помилувати злочини, скоєні проти дітей.

Вчора колишня міністерка юстиції Орбана Юдіт Варга, яка має очолити список "Фідес" на виборах і яка підписала помилування, заявила про складання повноваження депутатки від політсили, взявши на себе відповідальність за це рішення.