Російський нафтовий танкер розвернувся на півшляху у Балтійському морі через запроваджені санкції

Російський нафтовий танкер NS Leader прямував до порту Приморськ у Балтійському морі. Коли в четвер, 8 лютого, США оголосили про запровадження нових обмежень, судно вимушене було миттєво розвернутися і змінити свій курс, повідомляє Bloomberg.

Ситуація сталась в четвер 8 лютого. Тоді о 14:00 за вашингтонським часом були запроваджені нові санкції проти російської нафти. Російський танкер "NS Leader" в цей час перебував біля берегів Португалії та прямував у Балтійське море для завантаження.

США стверджують, що кінцевим власником NS Leader є Росія. Це узгоджується з базою даних, яку веде Міжнародна морська організація.

"Танкер, який повинен був завантажити свій наступний вантаж приблизно через 10 днів, зменшив швидкість вдвічі, розвернувся і змінив пункт призначення на "для замовлень", свідчать дані відстеження суден та інформації про судноплавство", — ідеться в повідомленні Bloomberg.

Ця ситуація підкреслює той факт, що заходи, які посилюються з кінця минулого року, мають вплив.

Два місяці тому, під санкції потрапило судно Viktor Bakaev, яке також здійснило подібний маневр, припинивши свій рейс до іншого нафтового експортного терміналу РФ. Зараз цей танкер пришвартований у Чорному морі і з того часу не перевозив жодних вантажів, як свідчать дані судноплавства. Схоже, що NS Leader слідує аналогічним курсом.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти зареєстрованої в Ліберії компанії NS Leader Shipping Incorporated, яка є зареєстрованим власником судна NS Leader. Також під санкції потрапили базовані в ОАЕ компанії Zeenit Supply and Trading DMCC, Talassa Shipping DMCC і нафтові танкери SCF Mgmt FZCO.