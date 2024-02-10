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У Газі під штаб-квартирою Агентства ООН розташований тунель з одним із командних пунктів ХАМАС, – військові Ізраїлю

Військові називають це новим доказом експлуатації ХАМАСом Агентства ООН із допомоги палестинцям.

У Газі під штаб-квартирою Агентства ООН розташований тунель з одним із командних пунктів ХАМАС, – військові Ізраїлю
Ілюстративне фото: один із тунелів ХАМАС у смузі Гази
Фото: Times of Israel

Ізраїльські військові виявили мережу тунелів довжиною в сотні метрів, яка частково пролягає під штаб-квартирою Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA, БАПОР) у Газі, повідомляє Reuters. 

Військові називають це новим доказом експлуатації ХАМАС Агентства ООН із допомоги палестинцям.

Армійські інженери проводили репортерів іноземних ЗМІ через проходи у той час, як здійнявся скандал щодо БАПОР, яке розпочало внутрішнє розслідування, а ряд країн-донорів заморозили фінансування через звинувачення Ізраїлю минулого місяця в тому, що деякі його співробітники пов’язані із бойовиками ХАМАС.

Журналісти увійшли в шахту біля школи на периферії комплексу ООН, спустившись до облицьованого бетоном тунелю. Двадцять хвилин ходьби через задушливий жаркий, вузький і часом звивистий прохід привели їх під штаб-квартиру БАПОР, сказав підполковник армії, який очолював екскурсію.

Тунель, який, за словами військових, мав довжину 700 метрів і глибину 18 метрів, іноді роздвоювався, відкриваючи бічні кімнати. Було офісне приміщення зі сталевими сейфами, які були відкриті та спорожнені. Був кахельний туалет. Одна велика камера була заповнена комп’ютерними серверами, інша – промисловими батарейними блоками.

“Звідси все ведеться. Вся енергія для тунелів, якими ви проходили, йде звідси. Це одне з центральних командувань розвідки. Це місце є одним із підрозділів розвідки ХАМАС, де вони керували більшою частиною бойових дій", - сказав підполковник.

  • Ізраїль вимагає відставки генерального секретаря ООН Гутерреша. Це пов’язано із розслідуванням можливої причетності співробітників ООН до нападу ХАМАС на Ізраїль.
  • Тим часом ізраїльські війська готуються до атаки на ХАМАС у місті Рафах на півдні Гази. Офіс Нетаньяху заявив, що в Рафаху знаходяться чотири батальйони ХАМАС.
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