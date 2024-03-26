Бельгія слідкує за близько 650 терористами та екстремістами на своїй території

Це на 7% менше, ніж у 2022 році.

Близько 650 екстремістів і терористів потрапили під пріоритетний моніторинг з боку спецслужб Бельгії.

Про це йдеться на сайті Координаційного управління аналізу загроз Бельгії (OCAM).

Це приблизно на 7% менше, ніж у 2022 році. Зменшенні кількості осіб, за якими стежать, головним чином пов'язане з тим, що основний тягар наслідків сирійської кризи вже позаду.

Профілі цих осіб містяться у Єдиному банку даних, куди стікається вся необхідна інформація від різних служб. За слвоами виконувача обов'язків керівника OCAM Герта Веркаутерена, за рік кількість відомих екстремістів і терористів, які підлягають пріоритетному моніторингу, скоротилася приблизно з 700 до майже 650 осіб.

Минулого року, наприклад, з бази даних виключили майже 80 осіб і додали близько тридцять нових.

Відповідно до розподілу по ідеології, то 88% людей з реєстру дотримуються джихадистської, 9% пов'язані із правим екстремізмом, 2% належать до лівого екстремізму. Інших людей відстежують щодо різних загроз, що виникають із конкретної соціальної теми, наприклад, настроїв проти влади чи зовнішньополітичного контексту.