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Бельгія слідкує за близько 650 терористами та екстремістами на своїй території

Це на 7% менше, ніж у 2022 році.

Бельгія слідкує за близько 650 терористами та екстремістами на своїй території
Протест у Брюсселі 5 грудня
Фото: EPA/UPG

Близько 650 екстремістів і терористів потрапили під пріоритетний моніторинг з боку спецслужб Бельгії.

Про це йдеться на сайті Координаційного управління аналізу загроз Бельгії (OCAM).

Це приблизно на 7% менше, ніж у 2022 році. Зменшенні кількості осіб, за якими стежать, головним чином пов'язане з тим, що основний тягар наслідків сирійської кризи вже позаду.

Профілі цих осіб містяться у Єдиному банку даних, куди стікається вся необхідна інформація від різних служб. За слвоами виконувача обов'язків керівника OCAM Герта Веркаутерена, за рік кількість відомих екстремістів і терористів, які підлягають пріоритетному моніторингу, скоротилася приблизно з 700 до майже 650 осіб.

Минулого року, наприклад, з бази даних виключили майже 80 осіб і додали близько тридцять нових. 

Відповідно до розподілу по ідеології, то 88% людей з реєстру дотримуються джихадистської, 9% пов'язані із правим екстремізмом, 2% належать до лівого екстремізму. Інших людей відстежують щодо різних загроз, що виникають із конкретної соціальної теми, наприклад, настроїв проти влади чи зовнішньополітичного контексту.

  • Днями Франція посилила заходи безпеки. Еммануель Макрон згодом повідомив, що філія угруповання “Ісламська держава”, яка взяла відповідальність за теракт у Підмосков'ї, протягом останніх місяців намагалася здійснити кілька атак на Францію.
  • Опісля це зробила Італія - 25 березня відбулося засідання італійської Ради національної безпеки, на якому ухвалили відповідне рішення.
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