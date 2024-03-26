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Європейські фермери заблокували тракторами рух в центрі Брюсселя

Працівники сільськогосподарської галузі продовжують виступати проти політики блоку. 

Європейські фермери заблокували тракторами рух в центрі Брюсселя
Протест у центрі Брюсселя
Фото: Ali Walker/POLITICO

Європейські фермери у вівторок влаштували протест у центрі Брюсселя, де розташовано головні офіси органів влади Євросоюзу. Вони пригнали в центр міста трактори і розпалили вогнище перед будівлею Європарламенту, пише Politico.

Мітингарі заблокували тракторами рух на деяких вулицях довкола європейських інституцій, зокрема головну бізнес-вулицю міста Rue de la Loi. Вони вимагають змін у законодавстві щодо сільського господарства і виступають проти бюрократії ЄС, глобальних торговельних угод і нових екологічних вимог Спільної сільськогосподарської політики блоку (CAP).

Вимоги аграріїв відрізняються залежно від країни, але загалом у ЄС вони протягом багатьох років зазнають тиску з боку великих роздрібних мереж і агрохімічних компаній, страждають від кліматичних змін і дешевого іноземного імпорту. У Греції фермери вимагали звільнення від податків на дизель та швидкої компенсації збитків від повені. У Франції уряд уже пішов на деякі поступки мітингарів, писав "Голос Америки".

На протести виходять фермери багатьох європейських країн. Деякі з них до своїх вимог додають невдоволення допомогою Україні в частині безмитного ввезення її сільськогосподарських товарів.

Учора посли країн ЄС збиралися, аби узгодити продовження так званого економічного безвізу з Україною, термін якого спливає влітку, ще на рік. Однак консенсусу, за даними медіа, досягти не вдалося – не всі країни визначилися, як їм голосувати. 

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