Британські фермери влаштували протест на тракторах у центрі Лондона

Хвиля акцій аграріїв докотилася і до столиці Сполученого Королівства.

Понад 100 тракторів увечері в понеділок проїхалися повз будівлю британського парламенту у Лондоні. Місцеві фермери таким чином висловили своє невдоволення політикою Сполученого Королівства в аграрній сфері.

Як повідомляє BBC, організатори акції стверджують, що урядові рішення в галузі захисту навколишнього середовища та дешевий імпорт становлять загрозу для усієї сільськогосподарської галузі. Гаслом протесту стали слова "Немає фермерства, немає їжі, немає майбутнього".

Прем'єр-міністр Ріші Сунак та його кабінет запевняють, що інтереси британських аграріїв "на передовій будь-яких міжнародних домовленостей Британії". Уряд пообіцяв переглянути приписи щодо кількості землі, вилученої з користування фермерами, та норми, що регулюють екологічні ініціативи.