Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина можуть отримати статус кандидатів у НАТО (уточнено)
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
СБУ затримала "крота" ФСБ, який хотів влаштуватися на роботу в Нацполіцію
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
Унаслідок удару по Києву зруйновано частину художньої академії імені Бойчука
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Військовий медик "Шаман" розповів про тилові стереотипи щодо військової медицини
​Військовий медик "Шаман" розповів про тилові стереотипи щодо військової медицини
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
ГоловнаСвіт

Британські фермери влаштували протест на тракторах у центрі Лондона

Хвиля акцій аграріїв докотилася і до столиці Сполученого Королівства.

Британські фермери влаштували протест на тракторах у центрі Лондона
Фото: Reuters

Понад 100 тракторів увечері в понеділок проїхалися повз будівлю британського парламенту у Лондоні. Місцеві фермери таким чином висловили своє невдоволення політикою Сполученого Королівства в аграрній сфері.

Як повідомляє BBC, організатори акції стверджують, що урядові рішення в галузі захисту навколишнього середовища та дешевий імпорт становлять загрозу для усієї сільськогосподарської галузі. Гаслом протесту стали слова "Немає фермерства, немає їжі, немає майбутнього".

Прем'єр-міністр Ріші Сунак та його кабінет запевняють, що інтереси британських аграріїв "на передовій будь-яких міжнародних домовленостей Британії". Уряд пообіцяв переглянути приписи щодо кількості землі, вилученої з користування фермерами, та норми, що регулюють екологічні ініціативи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies