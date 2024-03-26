Британські фермери влаштували протест на тракторах у центрі Лондона

Понад 100 тракторів увечері в понеділок проїхалися повз будівлю британського парламенту у Лондоні. Місцеві фермери таким чином висловили своє невдоволення політикою Сполученого Королівства в аграрній сфері.
Як повідомляє BBC, організатори акції стверджують, що урядові рішення в галузі захисту навколишнього середовища та дешевий імпорт становлять загрозу для усієї сільськогосподарської галузі. Гаслом протесту стали слова "Немає фермерства, немає їжі, немає майбутнього".
Прем'єр-міністр Ріші Сунак та його кабінет запевняють, що інтереси британських аграріїв "на передовій будь-яких міжнародних домовленостей Британії". Уряд пообіцяв переглянути приписи щодо кількості землі, вилученої з користування фермерами, та норми, що регулюють екологічні ініціативи.
- Протести фермерів у Європі охопили Грецію, Німеччину, Португалію, Бельгію, Францію та інші країни. У Польщі аграрії активно блокують кордони.
- На тлі протестів Єврокомісія вже пішла на поступки щодо регуляції галузі.
- Під тиском фермерів у ЄС домовилися запровадити обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції.