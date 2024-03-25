Пані посол США у Британії про війну в Україні: "На кону стоїть демократія"

Дипломатка вважає, що у разі перемоги РФ не зупиниться на досягнутому.

Пані посол США у Великій Британії Джейн Гартлі заявила, що у разі перемоги в Україні РФ не зупиниться на досягнутому. Тому союзники прагнуть допомогти Україні і зробити все, щоб Росія програла війну.

Про це пані посол сказала у в інтерв'ю Sky News.

"Кожен, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, я думаю, помиляється. Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну", – сказала Гартлі.

Вона сказала, що є "оптимістично налаштованою" виділення США більше фінансування для України.

"Я була послом (у Франції та Монако, — ред.) у 2014 році, і я бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: "О, це кінець для Росії". Я думаю, що на кону стоїть демократія. Тому ми повинні підтримати Україну, – зазначила вона.

Допомога США Україні