Пані посол США у Британії про війну в Україні: "На кону стоїть демократія"

Пані посол США у Великій Британії Джейн Гартлі заявила, що у разі перемоги в Україні РФ не зупиниться на досягнутому. Тому союзники прагнуть допомогти Україні і зробити все, щоб Росія програла війну.
Про це пані посол сказала у в інтерв'ю Sky News.
"Кожен, хто думає, що Росія може зупинитися після цього, я думаю, помиляється. Ми хочемо зробити все можливе, щоб Україна залишалася сильною демократією і щоб Росія програла цю війну", – сказала Гартлі.
Вона сказала, що є "оптимістично налаштованою" виділення США більше фінансування для України.
"Я була послом (у Франції та Монако, — ред.) у 2014 році, і я бачила, що сталося в Криму. Я не знаю, чому хтось може сказати: "О, це кінець для Росії". Я думаю, що на кону стоїть демократія. Тому ми повинні підтримати Україну, – зазначила вона.
Допомога США Україні
- Спікер Палати представників Майк Джонсон може винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні після католицького Великодня, тобто після 31 березня, попри ризик, що такий крок може викликати підтримку голосування за його усунення з посади.
- 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду.
- 23 березня сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Це сталося за кілька годин після того, як формально гроші на функціонування уряду закінчилися.
- Також повідомлялося, що після 22 березня у засіданнях Палати представників почалася двотижнева перерва. До законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, ймовірно, перейдуть після 8 квітня.