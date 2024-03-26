Глава комітету закордонних справ парламенту Естонії прибув до Києва

Голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон приїхав з візитом достлиці України Києва.
Про це політик повідомив у соцмережі Х (Twitter).
"Доброго ранку, Київ", – написав Міхкельсон. Також він опублікував фото на київському залізничному вокзалі.
Good morning, Kyiv! 🇪🇪🇺🇦 pic.twitter.com/Ess3SccOF7— Marko Mihkelson (@markomihkelson) March 26, 2024
- Раніше міністри оборони України Рустем Умєров та Естонії Ханно Певкур під час зустрічі обговорили подальше співробітництво та допомогу Україні.
- Також нещодавно стало відомо, що Естонія надсилає Україні новий пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро, куди ввійдуть артилерійські боєприпаси 155-мм калібру.
- Крім того, Україна розпочала переговори з Естонією про укладення двосторонньої безпекової угоди.