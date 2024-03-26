Глава комітету закордонних справ парламенту Естонії прибув до Києва

Політик прибув до столиці залізницею.

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Марко Міхкельсон у Києві

Голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон приїхав з візитом достлиці України Києва.

Про це політик повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Доброго ранку, Київ", – написав Міхкельсон. Також він опублікував фото на київському залізничному вокзалі.