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Глава комітету закордонних справ парламенту Естонії прибув до Києва

Політик прибув до столиці залізницею.

Глава комітету закордонних справ парламенту Естонії прибув до Києва
Марко Міхкельсон у Києві
Фото: Марко Міхкельсон, Twitter

Голова комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон приїхав з візитом достлиці України Києва.

Про це  політик повідомив у соцмережі Х (Twitter).

"Доброго ранку, Київ", – написав Міхкельсон. Також він опублікував фото на київському залізничному вокзалі.

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