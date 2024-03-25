Джонсон може винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні після католицького Великодня, − республіканець Маккол

Спікер Палати республіканців може зробити такий крок попри ризик підтримки голосування за його усунення з посади.

Спікер Палати представників Майк Джонсон може винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні після католицького Великодня (31 березня, - ред.) − попри ризик, що такий крок може викликати підтримку голосування за його усунення з посади.

Про це голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол (республіканець від Техасу) заявив під час інтерв’ю CBS, пише Politico.

“Його зобов’язання полягає в тому, щоб винести його (законопроєкт, - ред.) після Великодня”, − сказав Маккол.

За його словами, Джонсон перебуває “в дуже складному становищі”.

Існує ймовірність того, що республіканця від Луїзіани можуть усунути від посади спікера завдяки зверненню члена Конгресу Марджорі Тейлор Грін. Вона подала його минулого тижня після того, як Джонсон скористався підтримкою Демократичної партії, щоб ухвалити угоду про державне фінансування на 1,2 трильйона доларів.

Водночас Маккол висловив оптимізм щодо перспективи законопроєкту. “Я вважаю, що Джонсон відданий цьому, тому що він розуміє національну безпеку − він покладається на, знаєте, мене, голову збройних сил, розвідку Палати представників за порадою щодо цього. І він знає, наскільки це важливо”, – сказав МакКол.

МакКол терміни не уточнив, але сказав, що сподівається отримати фінансування для України “якнайшвидше”.

Такий законопроєкт міг би також допомогти Джонсону зміцнити підтримку з боку демократів, якщо члени його власної фракції вирішать проголосувати за нього.