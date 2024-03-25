Джонсон може винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні після католицького Великодня, − республіканець Маккол

Спікер Палати представників Майк Джонсон може винести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні після католицького Великодня (31 березня, - ред.) − попри ризик, що такий крок може викликати підтримку голосування за його усунення з посади.
Про це голова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол (республіканець від Техасу) заявив під час інтерв’ю CBS, пише Politico.
“Його зобов’язання полягає в тому, щоб винести його (законопроєкт, - ред.) після Великодня”, − сказав Маккол.
За його словами, Джонсон перебуває “в дуже складному становищі”.
Існує ймовірність того, що республіканця від Луїзіани можуть усунути від посади спікера завдяки зверненню члена Конгресу Марджорі Тейлор Грін. Вона подала його минулого тижня після того, як Джонсон скористався підтримкою Демократичної партії, щоб ухвалити угоду про державне фінансування на 1,2 трильйона доларів.
Водночас Маккол висловив оптимізм щодо перспективи законопроєкту. “Я вважаю, що Джонсон відданий цьому, тому що він розуміє національну безпеку − він покладається на, знаєте, мене, голову збройних сил, розвідку Палати представників за порадою щодо цього. І він знає, наскільки це важливо”, – сказав МакКол.
МакКол терміни не уточнив, але сказав, що сподівається отримати фінансування для України “якнайшвидше”.
Такий законопроєкт міг би також допомогти Джонсону зміцнити підтримку з боку демократів, якщо члени його власної фракції вирішать проголосувати за нього.
- Раніше повідомлялося, що після 22 березня у засіданнях Палати представників почалася двотижнева перерва. До законопроєкту про фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США законодавці, ймовірно, перейдуть після 8 квітня.
- Минулого тижня Джонсон пообіцяв не зволікати з розглядом допомоги союзникам.
- Республіканці в Конгресі США розглядають потенційне рішення надати принаймні частину з пакету допомоги Україні у вигляді позики.
- 13 лютого Сенат підтримав законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню у $95 мільярдів, $60 млрд з яких – для України. Документ підтримали 70 сенаторів, проти були 29. "За" проголосували, зокрема, 22 сенатори-республіканці.
- Законопроєкт мала схвалити Палата представників американського Конгресу, де більшість мають республіканці. Значна частина з них орієнтується на експрезидента Дональда Трампа, який критично висловлювався про цей законопроєкт. Однак наступного дня після схвалення сенатом спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що представники документ не ухвалять.
- Пізніше Джонсон повідомив, що Палата представників повернеться до питання допомоги Україні, після вирішення питання фінансування американського уряду.
- 23 березня сенат США схвалив законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн доларів. Це сталося за кілька годин після того, як формально гроші на функціонування уряду закінчилися.