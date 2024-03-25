Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)

У Києві пролунали вибухи. В місті була оголошена ракетна небезпека, але перші вибухи пролунали після усього лише декількох хвилин.
Станом на 11:23 кількість поранених зросла до чотирьох, усі – в Печерському районі, сказав Кличко. Серед постраждалих – дівчина 16 років.
Її та ще одну людину госпіталізували. Ще двом жінкам надали допомогу на місці.
Хронологічно
Об 11:25 в КМВА уточнили дані стосовно пошкоджень. У Солом'янському районі пошкоджено багатоповерхівку. У Дніпровському і Голосіївському – падіння уламків. У Печерському – пошкодження нежитлової будівлі.
Об 11:20 Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що над містом збили дві балістичні ракети, запущені ворогом із Криму.
Після 11 години і відбою тривоги Кличко повідомив, що в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю на три поверхи.
О 10:54 у КМВА повідомили, що, окрім пошкодженої багатоповерхівки в Печерському районі, є дані про падіння уламків у Солом'янському і Дніпровському районах. Інформація про пошкодження буде уточнена.
Окрім того, уламки ракети знайшли в лісосмузі в Голосіївському районі.
О 10:44 мер міста повідомив, що екстрені служби у зв'язку з атакою викликали також у Солом'янський і Дніпровський райони.
Мер Віталій Кличко повідомив про вибухи о 10:32. Тривога по місту була оголошена о 10:28 через балістику з півдня, а відбій – об 11:04.
Про роботу ППО повідомив голова КМВА.
"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", – повідомив Сергій Попко о 10:42.
- Попередньої атаки місто зазнало вчора. Росіяни били серед ночі безпілотниками. Пошкодження унаслідок падіння уламків зафіксовані в двох районах.
- До того столиця зазнала атаки 21 березня. Того ранку пошкоджень зазнали багато об'єктів у декількох районах, зокрема склад Rozetka, три підприємства харчової промисловості, шість освітніх закладів, храм, житлові будинки.