Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)

Вибухи пролунали майже одразу після оголошення тривоги.

У Києві пролунали вибухи. В місті була оголошена ракетна небезпека, але перші вибухи пролунали після усього лише декількох хвилин.

Станом на 11:23 кількість поранених зросла до чотирьох, усі – в Печерському районі, сказав Кличко. Серед постраждалих – дівчина 16 років.

Її та ще одну людину госпіталізували. Ще двом жінкам надали допомогу на місці.

Хронологічно

Об 11:25 в КМВА уточнили дані стосовно пошкоджень. У Солом'янському районі пошкоджено багатоповерхівку. У Дніпровському і Голосіївському – падіння уламків. У Печерському – пошкодження нежитлової будівлі.

Об 11:20 Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що над містом збили дві балістичні ракети, запущені ворогом із Криму.

Після 11 години і відбою тривоги Кличко повідомив, що в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю на три поверхи.

О 10:54 у КМВА повідомили, що, окрім пошкодженої багатоповерхівки в Печерському районі, є дані про падіння уламків у Солом'янському і Дніпровському районах. Інформація про пошкодження буде уточнена.

Окрім того, уламки ракети знайшли в лісосмузі в Голосіївському районі.

О 10:44 мер міста повідомив, що екстрені служби у зв'язку з атакою викликали також у Солом'янський і Дніпровський райони.

Мер Віталій Кличко повідомив про вибухи о 10:32. Тривога по місту була оголошена о 10:28 через балістику з півдня, а відбій – об 11:04.

Про роботу ППО повідомив голова КМВА.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", – повідомив Сергій Попко о 10:42.