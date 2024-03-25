РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Bloomberg: російська нафта нарешті відчуває вплив санкцій
Bloomberg: російська нафта нарешті відчуває вплив санкцій
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина отримали статус кандидатів у НАТО
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина отримали статус кандидатів у НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)

Вибухи пролунали майже одразу після оголошення тривоги.

Київ зазнав атаки ворога, є пошкодження і поранені внаслідок падіння уламків (доповнено)
Сили ППО ЗСУ
Фото: Facebook/Заступник Керівника ОПУ Олексій Кулеба

У Києві пролунали вибухи. В місті була оголошена ракетна небезпека, але перші вибухи пролунали після усього лише декількох хвилин. 

Станом на 11:23 кількість поранених зросла до чотирьох, усі – в Печерському районі, сказав Кличко. Серед постраждалих – дівчина 16 років.

Її та ще одну людину госпіталізували. Ще двом жінкам надали допомогу на місці.

Хронологічно

Об 11:25 в КМВА уточнили дані стосовно пошкоджень. У Солом'янському районі пошкоджено багатоповерхівку. У Дніпровському і Голосіївському – падіння уламків. У Печерському – пошкодження нежитлової будівлі.

Об 11:20 Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що над містом збили дві балістичні ракети, запущені ворогом із Криму.

Після 11 години і відбою тривоги Кличко повідомив, що в Печерському районі пошкоджено нежитлову будівлю на три поверхи. 

О 10:54 у КМВА повідомили, що, окрім пошкодженої багатоповерхівки в Печерському районі, є дані про падіння уламків у Солом'янському і Дніпровському районах. Інформація про пошкодження буде уточнена.

Окрім того, уламки ракети знайшли в лісосмузі в Голосіївському районі.

О 10:44 мер міста повідомив, що екстрені служби у зв'язку з атакою викликали також у Солом'янський і Дніпровський райони. 

Мер Віталій Кличко повідомив про вибухи о 10:32. Тривога по місту була оголошена о 10:28 через балістику з півдня, а відбій – об 11:04.

Про роботу ППО повідомив голова КМВА.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Київ зафіксовано падіння уламків в Печерському районі. Пошкоджено будинок. Оперативні служби слідують на місце пригоди. Дані уточнюються", – повідомив Сергій Попко о 10:42.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies