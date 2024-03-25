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У Херсонській області пошкоджено критичну інфраструктуру і будинки

Жертв і поранених серед цивільних, за даними ОВА, немає. 

Минулої доби в Херсонській області противник обстрілював Нововоронцовку, Олександрівку, Новоберислав, Широку Балку, Велетенське, Понятівку, Садове, Софіївку, Золоту Балку, Дніпровське та Херсон. 

Жертв і поранених серед цивільного населення немає. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.  

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджено одну багатоповерхівку та 4 приватні будинки", – сказав він.

Також були влучання в об’єкт критичної інфраструктури та автомобілі.

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