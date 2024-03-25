Уночі сили ППО збили 8 ворожих безпілотників із 9

Сьогодні вночі захисники неба збили вісім із дев'яти ударних безпілотників типу "Shahed", якими росіяни атакували Україну з мису Чауда (окупований Крим).

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони.

"Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.

Як повідомлялося, в ніч на 25 березня російська атака на південні регіони була зосереджена на Миколаївській та Одеській областях. Для шкоди роботі ППО ворог перед тим, як випустити ударні дрони, спочатку запустив протираділокаційну авіаракету Х-31П по Одеській області.

У Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, внаслідок чого там почалася пожежа.

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину міста та прилеглих населених пунктів.

У березні армія РФ щоночі б'є по енергетичних та інших інфраструктурних об'єктах України. Атака 22 березня стала наймасовішим нападом на енергетичні об'єкти за тривалий час. Ворог атакував генеруючі та розподільчі системи. ДТЕК втратив половину генерувальних спроможностей.