Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
Сили Оборони уразили ВДК «Ямал» і «Азов» ЧФ РФ у Севастополі
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
В Україні готують зведені загони Нацполіції, ДСНС і Нацгвардії
Bloomberg: російська нафта нарешті відчуває вплив санкцій
Bloomberg: російська нафта нарешті відчуває вплив санкцій
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
​“Стрибок мангуста”. Два роки по тому
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина отримали статус кандидатів у НАТО
Україна, Грузія і Боснія та Герцеговина отримали статус кандидатів у НАТО
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
Сирський повідомив про переформатування деяких угруповань військ та налагодження процесу ротацій
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
РПЦ «віджимає» чергові парафії УПЦ МП. Лука (Запорізький) отримує бумеранг
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
​Кривавий теракт у «Крокусі» за $11 тисяч або як брехня Путіна 25 років підриває Росію
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі сили ППО збили 8 ворожих безпілотників із 9

Ворог атакував з тимчасово окупованого Криму.

Уночі сили ППО збили 8 ворожих безпілотників із 9
Військові ЗСУ
Фото: Генштаб

Сьогодні вночі захисники неба збили вісім із дев'яти ударних безпілотників типу "Shahed", якими росіяни атакували Україну з мису Чауда (окупований Крим).

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони.

"Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей.

Як повідомлялося, в ніч на 25 березня російська атака на південні регіони була зосереджена на Миколаївській та Одеській областях. Для шкоди роботі ППО ворог перед тим, як випустити ударні дрони, спочатку запустив протираділокаційну авіаракету Х-31П по Одеській області.

У Миколаївській області ворог поцілив по енергетичному об’єкту, внаслідок чого там почалася пожежа.

На Одещині уламки збитого дрона пошкодили енергетичний об’єкт та спричинили на ньому пожежу, через що було знеструмлено частину міста та прилеглих населених пунктів. 

У березні армія РФ щоночі б'є по енергетичних та інших інфраструктурних об'єктах України. Атака 22 березня стала наймасовішим нападом на енергетичні об'єкти за тривалий час. Ворог атакував генеруючі та розподільчі системи. ДТЕК втратив половину генерувальних спроможностей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies