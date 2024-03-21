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Унаслідок ракетної атаки росіян постраждали три підприємства харчопрому

Наразі збитки оцінюються щонайменше у 40 млн гривень.

Унаслідок ракетної атаки росіян постраждали три підприємства харчопрому
Фото: Пресслужба Мінагрополітики

Унаслідок ранкової ракетної атаки на Київ постраждала низка підприємств харчової промисловості, які забезпечують харчову безпеку столиці. Це - ТОВ "Столичний млин", ТОВ "Київтранслогістик", які постачають сировину та здійснюють перевезення до стратегічних виробничих підприємств, серед яких - провідний постачальник хліба у Києві та Київській області - ПрАТ "Київхліб".

Про це повідомила пресслужба компанії "Столичний млин" у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, уражені комплекс елеватора, а також територія, будівлі та понад 50 одиниць автотранспорту.

"Наразі збитки оцінюються щонайменше у 40 млн грн. Остаточно суму збитків можна буде оцінити за результатами роботи спеціальної комісії. На щастя, постраждалих серед працівників компанії немає", - зазначили в пресслужбі.

Роботи з ліквідації наслідків атаки за участю міських рятувальних та комунальних служб, підрозділів компанії продовжуються. Виробництво частково призупинено.

Водночас "Столичний млин" продовжує у повному обсязі виконувати зобов'язання щодо постачання продукції.

Як повідомлялося, сьогодні вранці росіяни атакували Київ ракетами. Були падіння уламків у Шевченківському, Подільському та Святошинському районах, пошкоджені житлові будинки. Постраждали 13 людей. Госпіталізували чотирьох.

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