Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен відвідала позиції ЗСУ на сході

Також вона відвідала місця влучань російських ракет і дронів у Дніпрі та поклала квіти на Алеї героїв.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен разом із заступником Міністра оборони України Юрієм Джигирем відвідала позиції оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" і бойових підрозділів Сил оборони на східному напрямку.

"Знаково і цінно, що Кайса Оллонгрен знайшла час і відвідала наші підрозділи в ОСУВ "Хортиця" перед офіційними заходами і зустрічами делегацій у Києві. Це вкотре засвідчує про чітку і ствердну позицію її як міністра, та і Нідерландів як держави загалом, що наразі є ключовим і на що будуть спрямовані наші спільні зусилля у боротьбі проти російського агресора" – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Делегація заслухала доповіді командирів про поточну ситуацію на лінії бойового зіткнення, ознайомилася із нагальними потребами військових на фронті та пріоритетами у постачанні озброєння та військової техніки.

Кайса Оллонгрен поспілкувалася із захисниками та захисницями східного напрямку. Разом із колегами вона відвідала місця влучань російських ракет і дронів у Дніпрі та поклала квіти на Алеї героїв.