Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
​Комітет нацбезпеки Ради підтримав низку правок до закону про мобілізацію, зокрема, щодо відстрочки
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Києві пролунали вибухи, є пошкодження та поранені
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
У Запоріжжі 19-річна студентка вишу коригувала ракетні удари ворога, – СБУ
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Засуджених — на фронт. Новий законопроєкт
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
​Вихід на Євро-2024. Шанси нашої збірної
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
Правоохоронці підозрюють у колабораціонізмі “декана” псевдоуніверситету
ГоловнаСуспільствоВійна

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен відвідала позиції ЗСУ на сході

Також вона відвідала місця влучань російських ракет і дронів у Дніпрі та поклала квіти на Алеї героїв.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен відвідала позиції ЗСУ на сході
Кайса Оллонгрен і делегація Міноборони
Фото: Міноборони

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен разом із заступником Міністра оборони України Юрієм Джигирем відвідала позиції оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" і бойових підрозділів Сил оборони на східному напрямку.

"Знаково і цінно, що Кайса Оллонгрен знайшла час і відвідала наші підрозділи в ОСУВ "Хортиця" перед офіційними заходами і зустрічами делегацій у Києві. Це вкотре засвідчує про чітку і ствердну позицію її як міністра, та і Нідерландів як держави загалом, що наразі є ключовим і на що будуть спрямовані наші спільні зусилля у боротьбі проти російського агресора" – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Делегація заслухала доповіді командирів про поточну ситуацію на лінії бойового зіткнення, ознайомилася із нагальними потребами військових на фронті та пріоритетами у постачанні озброєння та військової техніки.

Кайса Оллонгрен поспілкувалася із захисниками та захисницями східного напрямку. Разом із колегами вона відвідала місця влучань російських ракет і дронів у Дніпрі та поклала квіти на Алеї героїв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies