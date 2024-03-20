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Зеленський і нідерландська міністерка оборони обговорили посилення української ППО

Політики також обговорили подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень України.

Зеленський і нідерландська міністерка оборони обговорили посилення української ППО
Володимир Зеленський із Кайсою Оллонгрен
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка перебуває з візитом у нашій державі та відвідала Дніпро, де мала змогу на власні очі побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Вдячні уряду Нідерландів на чолі з Прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість фіксації у двосторонній безпековій угоді надання Україні військової допомоги на 2 млрд євро у 2024 році, а також військовий блок.

Також глава держави наголосив на провідній ролі Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та подякував нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16.

Володимир Зеленський докладно поінформував про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників. Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БпЛА, зокрема в межах спільних проєктів.

Крім іншого, політики обговорили подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень України.

  • Палата представників парламенту Нідерландів ухвалила низку резолюцій на підтримку України. Зокрема, резолюцію на підтримку Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, яку Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали 1 березня 2024 року у Харкові.
  • Угода закріплює рішення Нідерландів продовжувати співпрацю з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно. Документ чинний протягом десяти років з дати підписання. Зокрема, в угоді зафіксували військову допомогу від Нідерландів на 2 млрд євро у 2024-му та продовження оборонної підтримки впродовж 10 років. Також надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритет – ППО, артилерія, бронетехніка, підтримка морських і далекобійних спроможностей та, зокрема, Повітряних сил.
  • На початку березня стало відомо, що Нідерланди зобовʼязуються надати Україні патрульні катери, бойові кораблі, гаубиці та радари.
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