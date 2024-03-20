Зеленський і нідерландська міністерка оборони обговорили посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка перебуває з візитом у нашій державі та відвідала Дніпро, де мала змогу на власні очі побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Вдячні уряду Нідерландів на чолі з Прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент відзначив важливість фіксації у двосторонній безпековій угоді надання Україні військової допомоги на 2 млрд євро у 2024 році, а також військовий блок.

Також глава держави наголосив на провідній ролі Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та подякував нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16.

Володимир Зеленський докладно поінформував про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників. Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БпЛА, зокрема в межах спільних проєктів.

Крім іншого, політики обговорили подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень України.