Зеленський і нідерландська міністерка оборони обговорили посилення української ППО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен, яка перебуває з візитом у нашій державі та відвідала Дніпро, де мала змогу на власні очі побачити руйнівні наслідки російського повітряного терору.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
"Вдячні уряду Нідерландів на чолі з Прем’єр-міністром, парламенту та суспільству за всю підтримку та важливі рішення для України. Ми підписали досить потужний документ у сфері безпеки між країнами", – зазначив Володимир Зеленський.
Президент відзначив важливість фіксації у двосторонній безпековій угоді надання Україні військової допомоги на 2 млрд євро у 2024 році, а також військовий блок.
Також глава держави наголосив на провідній ролі Нідерландів у функціонуванні міжнародної авіаційної коаліції та подякував нідерландському уряду за важливе рішення про передачу Україні винищувачів F-16.
Володимир Зеленський докладно поінформував про ситуацію на полі бою та актуальні потреби українських захисників. Особливу увагу співрозмовники приділили посиленню української системи ППО, забезпеченню артилерією, бронетехнікою та БпЛА, зокрема в межах спільних проєктів.
Крім іншого, політики обговорили подальшу реалізацію євроатлантичних прагнень України.
- Палата представників парламенту Нідерландів ухвалила низку резолюцій на підтримку України. Зокрема, резолюцію на підтримку Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Нідерландами, яку Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте підписали 1 березня 2024 року у Харкові.
- Угода закріплює рішення Нідерландів продовжувати співпрацю з метою подальшого надання та розширення допомоги Україні в захисті від російської агресії стільки, скільки буде необхідно. Документ чинний протягом десяти років з дати підписання. Зокрема, в угоді зафіксували військову допомогу від Нідерландів на 2 млрд євро у 2024-му та продовження оборонної підтримки впродовж 10 років. Також надання Україні сучасного військового обладнання та підтримку оборонної промисловості. Пріоритет – ППО, артилерія, бронетехніка, підтримка морських і далекобійних спроможностей та, зокрема, Повітряних сил.
- На початку березня стало відомо, що Нідерланди зобовʼязуються надати Україні патрульні катери, бойові кораблі, гаубиці та радари.