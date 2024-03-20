Червоноград перейменують на честь Андрея Шептицького

Червоноград на Львівщині незабаром стане містом Шептицький.

Про це повідомив нардеп Роман Лозинський.

"Червоноград на Львівщині незабаром стане містом Шептицький! Таке рішення ухвалив щойно Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування. Остаточно зміну назви затвердить своїм голосуванням Верховна Рада", — повідомив Роман Лозинський у Facebook.

Історична назва сучасного Червонограду — Кристинопіль (з 1692 до 1951 року). Однак 10 листопада 1951 року був виданий Указ Президії Верховної Ради Української РСР про утворення Забузького району у складі Львівської області і на території району утворили Червоноградську міську раду з центром у місті Червоноград.

22 червня 2023 року Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала перейменувати місто Червоноград.

Митрополит Андрей Шептицький — український релігійний діяч, граф. Єпископ Української греко-католицької церкви; від 17 січня 1901 до смерті — Митрополит Галицький та Архієпископ Львівський — предстоятель Української греко-католицької церкви. Належить до знатного галицького роду Шептицьких. Доктор права. За мудрі настанови й великі труди він отримав багато народних імен: Український Мойсей, Духовний будівничий, Провідник української нації, Великий митрополит.

За час свого служіння значно розбудував греко-католицьку церкву як в Україні, так і за кордоном. Будучи одним із найбагатших людей Галичини, щедро спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям. У 1905 році заснував Національний музей у Львові і придбав для нього велику кількість експонатів.

Підтримував українську економічну діяльність, сприяв відкриттю кооперативів. Як Галицький митрополит був депутатом Віденського парламенту та Галицького сейму, які однак не часто відвідував. Зазнавав утисків більшовиків. Зокрема у 1939 році НКВДисти розстріляли його брата Лева і всю його сім'ю в родинному маєтку Шептицьких у Прилбичах.