Звільнився директор "Київпастрансу", двоє депутатів Київради склали мандати

Директор комунального підприємства "Київпастранс" Дмитро Левченко вирішив звільнитися. Також звільнився директор із виробництва цього КП Павло Кирилюк, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Він сказав, що найближчими днями призначать в.о. директора "Київпастрансу". Хто ним може стати – він не сказав.

Левченко очолював "Київпастранс" з 2016 року, але до цього теж працював на це підприємство – комерційним директором і заступником гендиректора.

Кличко також повідомив, що депутатські повноваження складають двоє депутатів фракції "УДАР" у Київраді. "Віктор Брагінський – після резонансного розслідування журналістів Bihus info. Далі оприлюдненими фактами займатимуться правоохоронні органи. Та Ілля Кушнір, який надто рідко відвідував засідання Київради", – сказав він.

Кушнір увійшов до Київради в 2021 після складання повноважень депутаткою Петрівською. Він є сином голови правління забудовника "Київміськбуд", пов'язаного з Вадимом Столаром, писав "Рух Чесно".

Брагінський – десятирічний очільник КП "Київський метрополітен", на невідповідність статків якого Кличко звернув увагу лише після журналістського розслідування Bihus.info у двох частинах. Окрім незадекларованого елітного майна, до якого Брагінський може бути причетним, журналісти з'ясували, що метрополітен укладав контракти з пов'язаними із Брагінським людьми.

Докладно – в матеріалі "П'ять питань до керівника метро Віктора Брагінського, який пішов з посади не через ці питання" на LB та в інтерв'ю з Брагінським.