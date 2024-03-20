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Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії

Зеленський підкреслив важливість участі Індії у швейцарському саміті миру.

Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії
Фото: Володимир Зеленський, Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це президент Зеленський повідомив у Telegram.

Зеленський подякував Моді за гуманітарну допомогу та підкреслив важливість участі Індії у швейцарському саміті миру.

"Для нас важливо, щоб Індія взяла участь і в інавгураційному Саміті миру, підготовка до якого триває у Швейцарії", — зазначив він.

Під час розмови сторони обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема засідання Міжурядової комісії зі співробітництва в Делі (Індія) найближчим часом.

"Україна зацікавлена в посиленні торговельно-економічних відносин з Індією, зокрема в аграрному експорті, у співпраці в авіаційній галузі й торгівлі фармацевтичною та промисловою продукцією", — додав він. 

Також, за словами президента, Україна вітатиме повернення індійських студентів до українських закладів освіти.

  • Нещодавно стало відомо, що наступного тижня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вирушить з візитом до Індії.
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